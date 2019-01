Happy no deck

75

Pedro Hoffmann e Andrea Lobos Martins no deck do Peppo Cucina

O DJ Lê Araújo e o saxofonista Vini Netto abriram em alto estilo a temporada 2019 da Ora Felice. O projeto, que agita o deck do restaurante Peppo Cucina, reúne personagens da cidade com DJs consagrados que montam a set list do final de tarde. Pedro Hoffmann e Andrea Lobos Martins mais Làura Schirmer, receberam os convidados. O evento conta com o patrocínio de Carpe Vinum, Puklavec Family e L'aretuseo. Os presentes puderam degustar o espumante Sauvignon Blanc da Puklavec.

Estilo luxuoso

Os turistas que frequentam Punta del Este têm mais um ponto de vendas para adquirir os produtos da Omega: a prestigiada marca suíça de relógios de luxo escolheu o resort Enjoy Punta del Este para inaugurar sua primeira loja no Uruguai. O evento de lançamento exclusivo teve a presença de celebridades argentinas como o tenista Juan Pico Mónaco, o chef Fernando Trocca e a modelo Andrea Bursten.

Moda e design

Pós-modernismo, tecnologia, inovação e sustentabilidade marcam a nova edição do Inspiramais e direciona os caminhos da moda e design brasileiro. Exaltando um novo pensamento para a moda brasileira e efetivando novos processos de criação, o evento acontece dias 15 e 16 de janeiro, em São Paulo, e leva as principais inspirações para toda a cadeia produtiva da moda marcando o início das criações dos setores da moda nacional.

Bate papo

Nesta quarta-feira, a artista plástica Denise Haesbaert recebe convidados para um bate-papo sobre a sua exposição Zeitgeist: alquimia do tempo, que está aberta até dia 10 de fevereiro, nas salas Pedro Weingärtner e Galeria Angelo Guido, no Margs. Cézar Prestes, gestor de arte que representa a artista e Ana Zavadil, curadora da exposição, estarão presentes no evento onde Denise apresentará a pesquisa e técnica de sua atual obra.

Dayo Sushi Bar

Lourenço Martins e Anita Petrucci no Dayo Sushi Bar, em Atlântida

Dermatologia

A dermatologista Marcella Barbalho leva a Caxias do Sul o que há de mais moderno na área da dermatologia capilar. Ela inaugura a Clínica Marcella Barbalho - Transplante & Restauração Capilar, com coquetel no dia 22 de janeiro, em clima de rooftop no complexo W. Tower, com menu do chef Gabriel Lourenço. Atualmente Marcella se divide entre o espaço de dermatologia, em Brasília, e seu novo empreendimento, na serra gaúcha.

Walper no Galeto By Régis

Luiz Henrique Bugs e Magda Walper no Galeto By Régis, em Atlântida

múltiplas

Anete Agostinelli, diretora do Grupo Gravatal de Hotéis, partiu com o marido Sanny Marques para Nova Iorque. Anete irá ainda para a Austrália, onde está residindo o seu filho André Agostinelli.

A artista e arte educadora Luciana Delacroix ministra uma oficina de caleidoscópios, para crianças de 5 a 12 anos, no dia 19 de janeiro, sábado, no Instituto Ling, usando materiais recicláveis.

A Casa de Cultura Mario Quintana lança, amanhã, o QuintAnuário, com todos os espetáculos, ensaios e oficinas realizados em 2017. O evento ocorre às 19h, no hall do Teatro Bruno Kiefer.

A Calafia Art Store apresenta nesta quinta-feira a mostra O Auge e o Abismo, de Augusto Lima. Esta é a sétima exposição individual do artista, onde ele se dedica aos pequenos formatos sobre papel.