Eduardo Bins Ely

Vida Social

Vida Social

A Unique Punta entrou 2019 decidida a inovar. Em sua sexta edição, a tradicional festa de Réveillon apresentou pela primeira vez o conceito open air para os que rumaram ao Uruguai para virar o ano. Com uma produção luxuosa montada a céu aberto, as mais de 1200 pessoas que passaram por lá dançaram até o sol raiar, ao som dos gaúchos Pic Schmitz e Thiago Matthias e do mineiro Breno Rocha. O menu foi do chef Vico Crocco.

Giovanni Trombini e Antonella Borghesi na Hed Kandi Punta

FELIPE GAIESKI/DIVULGAÇÃO/JC

Victoria Teixeira Coufal curtiu a balada em Punta del Este

/FELIPE GAIESKI/DIVULGAÇÃO/JC

Olhares únicos

O Sindilojas criou o projeto Olhares únicos, que reúne fotografias feitas pelos jovens do Pão dos Pobres. O resultado, que estampa os cadernos e calendários do Sindilojas Porto Alegre para 2019, também poderá ser conferido em uma exposição, entre os dias 8 e 13 de janeiro, no Shopping Total. O Projeto conta com curadoria da fotógrafa Clarissa Londero e traz imagens de lugares marcantes e importantes para o varejo gaúcho.

Sons de Verão

Ed Motta dá start neste sábado ao Sons de Verão, projeto de shows capitaneado por Antonio Villeroy no Bali Hai, em Atlântida. Ed Motta completou 30 anos de carreira em 2018. Nessa trajetória foi eleito pela revista Rolling Stones uma das mais belas vozes de música brasileira de todos os tempos. No repertório as incontornáveis, Fora da Lei, Vendaval e Colombina, entre muitas outras de sua autoria.

Louvre

O Museu do Louvre, em Paris, ultrapassou, em 2018, a marca de 10 milhões de visitantes. O recorde anterior foi em 2012, ano de inauguração do Departamento de Artes Islâmicas e exposições sobre Leonardo da Vinci e Rafael, com 9,7 milhões de visitantes. Os turistas de outros países representam a maior parte dos visitantes, com destaque para americanos, chineses, espanhóis, alemães, italianos, britânicos e brasileiros.

Fashion

A partir de hoje o canal de TV por assinatura FashionTV estreia a série Entrada Franca - Fause Haten, com o estilista que está entre os mais importantes da indústria brasileira de moda. A produção acompanhou Fause durante cinco anos, um profissional que vai em busca de novos desafios e se mostra um verdadeiro contestador dos tradicionais desfiles de moda. Ele chegou a optar por não participar algumas vezes da SPFW.



múltiplas

Inicia-se hoje e vai até o dia 24 de janeiro a 43ª Copa ALJ de Verão. O torneio de duplas de tenistas é o mais tradicional do verão de Porto Alegre com jogos na sede da Marquês do Herval do Juvenil.

Cristiano Kroeff Saboya e Patrícia Tozzas Saboya retornaram da Flórida para passar o Réveillon no litoral gaúcho. Antes de aterrissar por aqui eles fizeram ainda uma parada nas Bahamas.

Carolina Ely e Diego Sunchow, que residiram na Itália no ano passado, se instala agora em Londres para estudar inglês. Antes disso, o jovem casal esteve dando um giro para conhecer Portugal.

Um grupo de 18 artistas apresenta a mostra Desaguadas até o dia 15 de janeiro no espaço T Cultural Tereza Franco, da Câmara Municipal. São 32 trabalhos inspirados no universo das águas.