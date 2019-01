75

663817

2019-01-04 01:00:00

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 04/01/2019. Alterada em 04/01 às 01h00min Virada no Oásis

Patricia Martins Nunes com Paulo Pinheiro e Marla Martins no Réveillon do Oásis

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Eduardo Bins Ely

O condomínio Oásis é um dos primeiros prédios de Atlântida que reúne nomes de tradição em todo o Estado. Seu Réveillon é um dos clássicos do Litoral, realizado há mais de 20 anos, tudo em clima de uma grande família. Entre as organizadoras estão Patrícia Martins Nunes, Marla Martins, Denise Velho e Gra Bins, cujos filhos, que estão morando em Miami, vieram para a Virada de Ano. A festa teve animação da banda de Dani Vendramini. Após os fogos, alguns foram até a beira da praia para pular sete ondas. Auguri!

Celebration

Suelen Folle e Douglas Ramos de Oliveira receberam grupo de convidados em seu camarote na Carpe Vita New Year Celebration. Entre eles estavam Cirlei Correa e Mauro Bellini, Márcia Goldschmidt e Nuno Rego, Ana Cristina Niquel e Felipe Martins. A megafesta, realizada no Marina Park, em Capão da Canoa, teve no line up o Projeto Sax&Phone, Edu Alves, Lucas Benetti, Guz Zanotto e o francês Arno Cost.

Paralelo

São Francisco de Paula recebe neste verão a 1ª edição do Paralelo Festival. O evento acontece nos dias 19 e 20 de janeiro, com oito shows internacionais, nacionais e locais às margens do lago São Bernardo. Apresentado pelo ator Werner Schünemann, o festival reunirá artistas dos mais variados estilos, como blues, jazz e rock. Destaque para o cantor Erasmo Carlos que se apresenta na abertura do evento.

Documentário

O documentário Fevereiros, com direção de Marcio Debellian, tem estreia nos cinemas no dia 7 de fevereiro. O filme acompanhou Maria Bethânia do Rio de Janeiro, no desfile vencedor da Mangueira em sua homenagem, até a sua cidade natal, Santo Amaro, no Recôncavo baiano. O longa traz depoimentos de Bethânia, Caetano Veloso, Squel Jorgea, Leandro Vieira, Luiz Antonio Simas, Chico Buarque e da poeta Mabel Velloso, sua irmã.

Teatro

Celebrando os 20 anos do Porto Verão Alegre, a atriz Deborah Finocchiaro volta a cartaz com a peça Pois é, vizinha, nos dias 8, 9 e 10 de janeiro, no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa. A novidade é a participação especial do artista visual Alexandre Carvalho, que fará pintura ao vivo. No dia 9, após o espetáculo, ocorre o bate-papo Porque Teatro, com a participação do Move - Rede de Artistas de Teatro de Porto Alegre.

Réveillon em Atlântida



EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Renata Ribeiro curtiu o Réveillon em Atlântida e, em breve, segue para temporada em Miami