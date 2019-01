75

Vida Social

Vida social Edição impressa de 03/01/2019. Alterada em 03/01 às 01h00min Amiche

Rachel Russowsky, Bruna Bresolin e Vitória Raupp na Amiche Pizzeria Napoletana

Eduardo Bins Ely

Um dos points deste verão em Atlântida é a pizzaria napolitana Amiche, localizada no complexo Ramblas By Roubadinhas, na Avenida Central. Fernando Martins e sua equipe recebem os frequentadores com muita simpatia e descontração. Gente jovem e bonita circula pela casa que tem as pizzas preparadas pelo chef italiano Ivano Sommadosi. Entre os drinques, destaca-se o Celo Spritz que é preparado com Limoncello, espumante e água com gás. Promete ser a bebida do verão!

Balada da Oito

Juliana Obert e Vinicius Bonotto curtiram a balada da Oito

Personal chef

Cirlei Correa convidou Márcia Goldschmidt para curtir o Réveillon no Sul

Cirlei Correa contratou o chef Jean Rodrigues para preparar os almoços e jantares em sua residência no condomínio Bosques de Atlântida durante todo o verão. Cirlei é uma grande anfitriã e recebeu, junto com Mauro Bellini, grupo de convidados no feriadão de Réveillon, entre os quais, Márcia Goldschmidt e Nuno Rego mais Suelen Folle e Douglas Ramos de Oliveira. A esticada, após a ceia da noite de Ano-Novo, foi na festa Carpe Vita New Year Celebration.

Entretenimento

Com mais de 1,2 milhão de ingressos vendidos em 2018, a Uhuu tem muito a comemorar e novidades para anunciar. Canal oficial de vendas do Natal Luz de Gramado, trouxe inovações como permitir a compra prévia, on-line, de estacionamento, e agregou alternativas de passeio para turistas pela região e até jantar. Em 2019, terá atrações como The Who's Tommy ao vivo, ópera rock que marcou a carreira do The Who e que chega aos palcos brasileiros.

Abertura da Oito Atlântida

Rodolfo Bertó e Thais Lopes na abertura da Oito Atlântida

Rumo à Alemanha

O presidente da Câmara Brasil-Alemanha no RS, Marcus Coester, não perdeu tempo e, já no dia da posse do novo governador, entregou-lhe o convite para que seja o palestrante da primeira reunião-almoço de 2019 da instituição, dia 21 de março. A ideia é aproveitar a ocasião para também consultar Eduardo Leite sobre a possibilidade de

tê-lo à frente de uma missão gaúcha à Alemanha ainda no primeiro semestre do ano. Na bagagem, seguirão pautas envolvendo energia, tecnologia ambiental e Indústria 4.0.

Múltiplas

A Opinião Produtora arrecadou, em 2018, cerca de 18 toneladas de alimentos nos shows que foram realizados no Opinião e no Pepsi on Stage, beneficiando instituições de caridade da Região Metropolitana.

Antonio Villeroy, Bebeto Alves, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro se reúnem mais uma vez para apresentarem o show Juntos, nos dias 9, 16, 23 e 30 de janeiro, no Sargent Peppers.

Conhecido por suas letras inteligentes, Gabriel O Pensador vai se apresentar mais uma vez no Opinião, no dia 29 de março, dando continuidade à longa turnê que comemora os seus 25 anos de carreira.

A exposição Amo Meu Pet-Retrato, de Lisette Guerra, agora está no 2º andar do Memorial do RS. Os registros dos animais com seus donos podem ser conferidos de 8 de janeiro a 17 de fevereiro.