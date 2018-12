75

O Atelier Lou Borghetti comemorou seus 30 anos de atividades com o lançamento o livro A mulher que habito - Atelier Lou Borghetti, 30 anos - 33 mulheres. O livro conta com textos de Lya Luft, Paulo Amaral e da pintora, além de obras e ideias de 33 artistas que frequentam o seu atelier. Durante a tarde cultural, Tânia Carvalho leu o texto feito por Paulo Amaral para a obra. Foi uma bela confraternização entre as alunas, que aproveitaram para brindar o final de ano.

Recuperação

O advogado Rafael Brizola Marques foi o moderador da palestra Administrador Judicial: Atualidades e Desafios, realizada no auditório do Trend Corporate, em Porto Alegre. O evento, organizado pela Turnaround Management Association - TWA Brasil, teve como palestrantes os magistrados Alexandre Kosby Boeira (Novo Hamburgo), Daniel Cárnio Costa (São Paulo) e Eliziana da Silveira Perez (Porto Alegre), mais o advogado João Pedro Scalzilli.

Confraternização

O Instituto Zoravia Bettiol promove hoje coquetel de confraternização de fim de ano no estúdio da artista. Na ocasião, Gilberto Schwartsmann, presidente da Bienal do Mercosul, será homenageado. O ano de 2018 foi intenso e desafiador para o instituto. Em março, em cerimônia realizada na Casa Torelly, a prefeitura de Porto Alegre formalizou o termo de cessão de uso da Casa dos Leões, para que nela se instale a sua futura sede.

Old school

A QOD Barber Shop se inspirou no estilo old school e nos clássicos da música e do cinema, que marcaram e influenciam gerações. As duas pomadas capilares mais vendidas da marca, QOD Thunderbird e QOD Killer, motivaram o lançamento de óculos solares. Apostando na liberdade e na rebeldia, a grife apresenta os óculos Killer e Thunderbird, em edições limitadas e seriadas com apenas 70 unidades de cada, com design da Preza.