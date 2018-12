75

661344

2018-12-17 01:00:00

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 17/12/2018. Alterada em 17/12 às 01h00min Nas alturas

Priscila Doroche, Luisa Hager, Júlia Fleck da Rosa e Fernanda Kunzler Bortoncello no Sui Rooftop

/MARIANA CARLESSO/JC

O chef e curador gastronômico do Sui Rooftop, Thiago Maeda, veio de São Paulo para preparar o jantar de apresentação dos pratos da casa. Os convidados foram recebidos com um welcome drink assinado pelo bartender Heitor Marin em parceria com a Grand Cru. O chef Thiago Maeda, que já atuou nos renomados restaurantes D.O.M, Side e Bagatelle, abusou de sua expertise em gastronomia oriental, incluindo pratos que podem ser compartilhados, bem no clima descontraído do rooftop.

Ação de Natal

As debutantes da Casa NTX realizam, nesta terça-feira, a última ação especial antes do final do ano. As meninas visitarão a Fundação Pão dos Pobres para uma celebração de Natal. Das 10h às 15h, as crianças da entidade terão à disposição um parque de diversões com diversas atividades e atrações. Para recarregar as energias, muitas guloseimas. O presente de Natal fica por conta da parceria com a Grendene, que presenteará a criançada com chinelos e sandálias.

Anuário

Fernando Rodrigues, diretor da Revista Visual & Design, recebe convidados, amanhã, na Associação Leopoldina Juvenil, para o lançamento da 12ª edição do Anuário Visual & Design. Neste ano, 76 profissionais de arquitetura, decoração e design têm seus projetos publicados trazendo tendências, novidades, possibilidades e soluções que agradam todos os estilos, em 58 projetos nas áreas comerciais, residenciais e restaurantes.

Evento

Juliana e Fernanda Bechelli prestigiaram o colunista no evento, no União

/MARIANA CARLESSO/JC

Educandário

Prestes a completar 80 anos de existência, o Educandário São João Batista não tem motivos para festejar, já que pode fechar as portas. Em torno de 180 famílias contam com a instituição para atender suas crianças e seus jovens. A casa, localizada em Ipanema, está intensificando sua campanha de arrecadação de fundos para tentar reverter a situação. Tomara.

Carnaval carioca

O Camarote Nº1, idealizado por Victor Oliva, reforça sua identidade musical e apresenta novidades. Produzido pelo Banco de Eventos e com patrocínio do CarnaUOL, o espaço ficará localizado ao lado do primeiro recuo da bateria e oferece vista privilegiada da Marquês de Sapucaí. Uma das grandes novidades para 2019 é a criação do Hotel Nº1. Nos dias de folia, o Hotel Prodigy Santos Dumont contará com uma agenda de festas.

Múltiplas

O grupo musical Nota Só fará uma apresentação nesta quarta-feira, com um sarau de Natal, no palco do Sgt Peppers. A cantora Malu Pederneiras será a convidada especial.

Para os amantes do gin tônica: o bar Na Vida Real acaba de lançar uma carta com marcas artesanais e variações da receita original do drinque. A novidade atende por Gin Tônica Made in Brasil.

A psicanalista Rosane Pereira lança, amanhã, o livro A dor dos lobos, no bar Carmelita. A noite de autógrafos terá leitura dramática com os atores Jairo Klein e Thuanie Cigaran.

Após um período de mais de dois anos de restauração, a Casa das Artes de Novo Hamburgo - Semec II será entregue à comunidade amanhã. O complexo conta com sala de exposições e auditório multiuso.