Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 14/12/2018. Alterada em 14/12 às 01h00min Engenheiro do ano

Passarela Valkiria Schotkis lançou a Revista VLK na loja Forwoman

RODRIGO ZIEBELL/DIVULGAÇÃO/JC

A cerimônia de entrega do título de Engenheiro do Ano movimentou os salões da Sociedade de Engenharia no início da semana. Os agraciados foram Luiz Francisco Gerbase, fundador da Altus e presidente da Ayga; Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, diretor da Escola de Engenharia da Ufrgs; e Nelson Kalil Moussalle, ex-presidente da Sociedade de engenharia e diretor da Kaeme Construções. O presidente da Sergs, Luis Roberto Andrade Ponte, abriu os discursos e enalteceu a trajetória dos agraciados.

Instituto Ling

O arquiteto Isay Weinfeld com Lydia Ling, na abertura de sua exposição no Instituto Ling

/GLAUCO ARNT/DIVULGAÇÃO/JC

Domingão

A Associação Gaúcha de Microcervejarias realiza seu primeiro evento neste fim de semana. O Ceva de Domingo acontece neste domingo, das 15h às 22h, no Pátio Ivo Rizzo. Cinco cervejarias estarão presentes: Al Capone, Babel, Diefen, Malvadeza e Staunenbier - oferecendo diversos rótulos artesanais. Entre as atrações musicais estão a banda Samba e Amor e os DJs Maumau e Egs. Um típico evento para curtir ao ar livre.

DuAttos

Marcelo Tovo e Ana Lúcia Loro Tovo com Hans Donner no coquetel da revista Onne&Only no restaurante DuAttos

/MARIANA CARLESSO/JC





Miss Universo

A amazonense Mayra Dias, Miss Brasil Be Emotion, é a representante brasileira na disputa do Miss Universo, que acontece neste domingo, em Bangkok, na Tailândia com transmissão da Band TV. Nos eventos preliminares do concurso, Mayra tem conquistado cada vez mais destaque, no desfile de traje típico, que aconteceu na última segunda-feira, a Miss Brasil foi ovacionada, com seu traje feito em Parintins.

Sui Rooftop

Camila Leaes e Alexandre Silveira curtindo o Sui Rooftop

/DIEGO LARRÉ/DIVULGAÇÃO/JC

Imigrantes

A partir da ideia de que existem grandes talentos artísticos entre os diversos povos que migram para o Brasil, a gravadora Sigmund Records trabalhou forte para apresentar estes talentos. Agora, é chegada a hora de celebrar os músicos nativos do Haiti e do continente Africano, mais especificamente da Nigéria, cuja riqueza cultural é expressa no lançamento do Projeto Imigrantes, que acontece nesta sexta-feira, no Teatro da Unisinos.

Passarela

Valkiria Schotkis lançou Revista VLK na Forwoman

/RODRIGO ZIEBELL/DIVULGAÇÃO/JC

Foi durante o evento Na passarela da Moda, realizado na loja Forwoman, que a jornalista Valkiria Schotkis lançou mais uma edição da Revista VLK. Na ocasião foi apresentado o desfile da Coleção Verão 2019 das joias Adalberto Amorim e roupas das marcas Forwoman Store, Homem Company, Lu Moccellin e St. Trois. A capa da edição traz a modelo Eugênia Michelin, com joias da DvoskinKulkes em registro da fotógrafa Clarissa Londero.