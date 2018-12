Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Edição impressa de 13/12/2018. Alterada em 13/12 às 01h00min Opening

Opening foto 1 Alexandre Grendene, Silvana Atchugarry, Nora Teixeira e o escultor Pablo Atchugarry

A inauguração do Atchugarry Art Center em Miami contou com convidados gaúchos que foram prestigiar o artista uruguaio que tem a Fundação Pablo Atchugarry em Punta del Este, além da Galeria Piero Atchugarry, seu filho. A mostra de abertura apresenta uma retrospectiva do pintor uruguaio José Pedro Costigliolo. Também integra o artista radicado em Porto Alegre Tulio Piva, muito cumprimentado por sua obra. A semana de abertura contou com diversos eventos incluindo o da Art Nexus Party. Entre as presenças estiveram Nora Teixeira e Alexandre Grendene, Julia Coufal Wilms e Walter Wilms, Pedro Chaves Barcellos, Ananda Hoeppel, Tuca Nunes e Gra Bins.



Arte em Miami

Daniel Derrebi e Carmen Alcaraz Gomes Derrebi acompanharam os eventos da Art Basel

A semana de arte em Miami reuniu artistas dos mais diversos recantos do mundo que apresentam suas obras no Art Basel Miami e em eventos paralelos. Galeristas promovem coquetéis fechados para convidados, incluindo live painting, além de apresentações musicais, performances e eventos multidisciplinares de design. No Scope Art Show, que contou com a participação do artista brasileiro, Lucio Carvalho, foi realizado um exclusivo coquetel com convidados da Chopard e Porsche.

Mérito lojista

O Grupo Marpa venceu pela oitava vez o Prêmio Mérito Lojista, conferido pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS (FCDL). Neste ano, a empresa concorreu na categoria Serviços, Segmento Gestão de Marcas, Patentes e Gestão Tributária. Para Valdomiro Soares, presidente do Grupo, é sempre uma honra ser lembrado em tão importante premiação. A solenidade de entrega dos troféus será esta noite na Leopoldina Juvenil.

Biscayne Bay

Rui Filipe Gonçalves e Paola Panizzon com Miami ao fundo

Carmen Alcaraz Gomes Derrebi e Daniel Derrebi receberam grupo de gaúchos que foram a Miami para um passeio no seu iate Magic Star. A tarde animada proporcionou uma vista linda da baia de Biscayne, com seus poderosos prédios ao centro de Miami e o porto da cidade com seus grandes navios de cruzeiro. Entre os convidados estiveram Maria Cecília Sperb, Paulo Cardoso, Guto Bolssoni, Alexia Dechamps, Carlinhos Vieira, Paola Panizon e Rui Filipe Gonçalves.

Lou Borghetti recebe convidados hoje ao longo do dia em seu atelier para brindar o final de ano e lançar o livro A Mulher que habito, que celebra os 30 anos de seu espaço e reúne trabalhos de 33 mulheres.

Hoje acontece mais uma edição do Happy no Terraço no Espaço Voz. Desta vez, em ritmo de comemoração dos 3 anos da Emikatê, primeira agência de Marketing universitário do Rio Grande do Sul.

O vereador Márcio Bins Ely apresentou, na semana passada, projeto de lei que concede o título de Cidadão de Porto Alegre ao advogado Marcelo Medeiros, presidente do Sport Club Internacional.

Um concurso realizado pela Associação dos Amigos do Margs escolheu uma escultura da artista plástica Arminda Lopes para ilustrar camisetas e calendários. Os itens serão vendidos na loja do museu.