Vida social Edição impressa de 12/12/2018. Alterada em 12/12 às 01h00min Sabor napolitano

Os irmãos Vitória e Fernando Martins na inauguração da Amiche

/OBLIQUO IMAGENS/DIVULGAÇÃO/JC

Fernando Martins apresentou a um grande grupo de convidados a pizzaria napolitana Amiche, em Atlântida. Na inauguração, em clima de happy hour, a casa serviu sua especialidade em diversos variações, numa pequena amostra de seu cardápio, que leva a assinatura do chef italiano Ivano Sommadosi. Os drinques foram sabiamente acompanhados por canudos ecológicos - nada de plástico sujando o planeta! O espaço promete.

Sol Maior

Cerca de 250 crianças e adolescentes, alunos do projeto Sol Maior, estarão no palco do Theatro São Pedro no início da noite de hoje apresentando o resultado de seu aprendizado no ano de 2018. Moradores da periferia, eles têm na música e na dança uma bonita e rara oportunidade de expressar-se por meio da arte, deixando de lado o que, no dia a dia, os distancia de melhores oportunidades de vida e de crescimento. Quem divulga a meritória iniciativa é Balala Campos.

Celulose

O diretor-geral Maurício Harger foi anfitrião no almoço de final de ano da CMPC Celulose Riograndense

ANDREA GRAIZ/DIVULGAÇÃO/JC

Arte beneficente

O incansável trabalho de André Veiga como diretor executivo rende sempre bons frutos para a Kinder Centro de Integração da Criança Especial. A exposição e venda de trabalhos de alunos com releitura da obra da pintora modernista Tarsila do Amaral logo mais à noite finaliza as comemorações em torno dos 30 anos da instituição. A mostra se realiza na Gravura Galeria de Arte, parceira nesta ação.

Literatura

Laura Bartelle autografou o livro em que narra sua peregrinação a Santiago de Compostela

/LUIZA PRADO/JC

Imperador

Alfredo Cantalice Neto, presidente da Amrigs, entre os cônsules Hajime Kimura e Takashi Kondo, participou da festa japonesa

SEIJI MATSUDA/DIVULGAÇÃO/JC

O consulado do Japão festejou a data nacional do país, comemorada no aniversário de seu imperador, que completa 85 anos. Este será o último ano em que a data é lembrada em dezembro, já que em abril Akihito abdica e quem assume, no primeiro dia de maio, é seu filho, o príncipe herdeiro Naruhito, cujo aniversário é em fevereiro. O cônsul que responde pelo escritório consular do Japão na Capital, Takashi Kondo, recebeu os convidados ao lado do cônsul-geral de Curitiba, Hajime Kimura.

múltiplas

Nesta sexta-feira, vai ao ar no Memorial do Theatro São Pedro a primeira edição do Prêmio Eva Sopher, que terá 10 agraciados. Serão sete personalidades e três organizações que contribuem para a cultura. Amanhã, a festa de final de ano da Icatu Seguros será no Theatro São Pedro, com show d'Os Fagundes. Participações especiais de Hique Gomes, Tiago Ferraz e Maria Luiz Fontoura. Hoje, Frank Sinatra estaria comemorando 103 anos. Morto em 1988, aos 82 anos de idade, o intérprete de Fly me to the Moon, My Way, New York New York, e tantos outros sucessos, é do time dos inesquecíveis. Acontece hoje, em Canoas, a inauguração do Complexo Libertad em Saúde Mental. Uma grande ajuda para o tratamento de dependentes químicos, com desintoxicação e internação.