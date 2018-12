Criatura e criador

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Vida social Edição impressa de 06/12/2018.

Flávia Alvarez e Solange Potthoffi no concorrido coquetel

MARIANA CARLESSO/JC

Poucos transitam com a desenvoltura de Luiz Jacintho Pilla pelas rodas sociais de gerações diversas. Sempre com uma história interessante para contar e bom humor contagiante, ele deixa um rastro de espirituosidade por onde passa. Isso se intensifica quando é ele quem recebe, e não foi diferente no lançamento de mais uma edição de sua We. A Diego Andino Pâtisserie ficou repleta de amigos e leitores da revista, que chega com ilustrativos artigos e muitas reportagens, e já está nas bancas.

Centenário

O Consulado Geral do Uruguai em Porto Alegre recebe convidados para lembrar o centenário de nascimento de um dos mais importantes artistas plásticos de seu país. Luis Alberto Sardi, morto em 1993, será lembrado durante coquetel no dia 18 de dezembro, na sede do consulado. Quem quiser ver mais da obra do artista, que tão bem representa o realismo mágico, pode conferir o acervo do museu que leva seu nome, em Fray Bentos, capital do departamento de Rio Negro, na fronteira com a Argentina, sua cidade natal.



Homenagem

Presidente do IET, Pedro Adamy, com o homenageado, desembargador Leandro Paulsen

/JOSÉ LUIZ ROCHA/DIVULGAÇÃO/JC

O desembargador Leandro Pausen foi homenageado no 22º Simpósio de Direito Tributário, promovido pelo Instituto de Estudos Tributários (IET) e realizado no auditório da Escola de Direito da Pucrs. Na mesma ocasião, participou de sessão de autógrafos do livro Tributação do Ilícito, do qual é um dos autores. A obra foi organizada por Pedro Adamy e Arthur Ferreira Neto, presidente e vice-presidente da entidade, respectivamente.

Náufragos

Na tarde deste sábado (8), a Fundação Iberê Camargo inaugura a exposição Náufragos na Correnteza do Tempo, de Denise Gadelha. São sete projetos de base fotográfica - três deles, grandes instalações. Uma das obras, Espaço-tempo permeável, pertence ao acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo e será apresentada em Porto Alegre com nova montagem. O nome da exposição faz menção a uma vivência da artista, que perdeu boa parte de sua produção quando seu ateliê sofreu um alagamento.



Líbano

Luiz Carlos Mandelli, Hugo Fleck e Ottomar Vontobel na comemoração dos 75 anos de independência do Líbano

/MARIANA CARLESSO/JC





Líbano II

Paulo Sarkis e Fernando Schuch festejaram a data libanesa

/MARIANA CARLESSO/JC





Heróis

Edilaine da Costa Casagrande e Hellen Telles Reck abrem as portas de sua Couros do Valleh Caxias do Sul nesta quinta-feira (6) para o projeto Maiores Pequenos Heróis, de Paulla Segala, no Villagio Iguatemi. Bonecas de pano confeccionados pela artesã Mara Couto serão vendidas com renda revertida para as crianças assistidas pela Liga Feminina de Combate ao Câncer da cidade. Patricia Mondadori, criadora da marca de couros, que tem sede em Bento Gonçalves, também participa.



Múltiplas

Ao meio-dia desta quinta (6), Laura Bartelle lança seu livro Hoje, no Caminho, no Intercity Cidade Baixa. Na obra, ela narra sua experiência no icônico percurso de Santiago de Compostela.

Bariba Brizola recebeu grupo de clientes e amigas para brindar a abertura da filial de sua B&B Moda Mulher no Passo Fundo Shopping. Ela leva seus 40 anos de experiência no ramo ao novo centro de compras.

Dia 30 de dezembro tem festa de pré-Réveillon no Tantra, na Praia do Rosa. A trilha de house e funk da noite será regida pelos DJs Tubarão e Ownboss, em clima de bye-bye 2018.

Roberto Snel deixou seu cargo na área de Turismo da prefeitura de Porto Alegre para voltar ao ramo hoteleiro. Ele, que já foi gerente-geral do Everest Hotel, assume a administração do Holiday Inn.