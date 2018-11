Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Edição impressa de 30/11/2018. Alterada em 30/11 às 01h00min Carrinho Agas

Os homenageados Marcel Van Hattem e Jaime Sirotsky com Antonio Cesa Longo

/MARIANA CARLESSO/JC

A Associação Gaúcha de Supermercados, liderada por Antônio Cesa Longo, realizou a entrega do troféu Carrinho Agas, em cerimônia na Casa NTX. A premiação, que está em sua 35ª edição, reconheceu o trabalho, a inovação e a qualidade de 37 agraciados, selecionados com a auditoria do Instituto Segmento Pesquisas. A cerimônia foi muito prestigiada. Entre as presenças estiveram o governador José Ivo Sartori; os presidentes da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn; do Sinduscon, Aquiles Dal Molin; e da Federasul, Simone Leite; e inúmeras lideranças empresariais.

Ana Semmelmann e Carla Merlin Ribeiro no casamento de Mariana Viale Pereira e Tiago Coelho Silva

/CLAITON DORNELLES /JC

Art Basel Miami

A Art Basel Miami é um evento cultural que combina exposição de arte com um intenso programa de atividades, festas e eventos multidisciplinares de música, cinema, arquitetura e design. A mostra acontece de 6 a 9 de dezembro, no distrito Art Deco. Uma exclusiva seleção de galerias líderes no mundo, provenientes da América Latina, América do Norte, África e Ásia apresentam obras dos séculos XX e XXI. O evento é irmão do Art Basel na Suíça, considerado um dos mais importante do setor.

Balada

A Oito Atlântida promove, neste domingo, um sunset para marcar o lançamento da temporada de verão 2019. O evento, que vai embalar o fim de tarde, será realizado no recém-inaugurado rooftop do Pueblo Coliving, espaço com área verde e vista privilegiada para o Guaíba. Já na virada do ano, a Oito Atlântida vai agitar o litoral com sua primeira festa de Réveillon. No comando do som, diretamente do Rio de Janeiro, o DJ Tom, mais os DJs do grupo Destrava e os residentes da Oito, Lilo e João Veppo.

Sertanejo

Considerado o maior festival sertanejo do Sul do País, a 11ª edição do Universo Alegria chega pela primeira vez ao Estádio Beira-Rio com uma programação recheada de atrações. Nomes como Jorge e Matheus, Henrique e Juliano, Wesley Safadão, MC Kevinho, Diego e Victor Hugo, Dennis DJ e Zé Neto e Cristiano já estão confirmados para o evento, que acontece neste sábado. Os shows se iniciam às 13h.

A atriz Elle Fanning na divertida coleção de suéteres

/MIU MIU/DIVULGAÇÃO/JC

A grife Miu Miu lançou uma coleção cápsula de suéteres de lã de Shetland, estampada com alguns dos mais célebres personagens felinos da história da animação. A coleção celebra gatos famosos de histórias icônicas, como a divertida Marie, do filme Os Aristogatos. Fiel à natureza multifacetada da menina que veste Miu Miu e dos animais também, elas variam em espírito, de fofinhas a malvadas. A jovem atriz Elle Fanning estrela a campanha.