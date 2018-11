Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 29/11/2018. Alterada em 29/11 às 01h00min Vatapá

Fernanda e Fabrício Pozzebon receberam a turma da Confraria Le Gourmet

MARIANA CARLESSO/JC

Fernanda e Fabrício Pozzebon receberam em sua residência, no bairro Cristal, para o encontro de final de ano da Confraria Le Gourmet. Quem preparou a entrada - ostras ao bafo, vindas de Florianópolis - foi Gustavo Demetri. Já o prato principal foi um vatapá preparado pela confrade Ingrid Stemmer. O grupo é uma referência na boa gastronomia, tendo mais de 20 anos de encontros em restaurantes e nas casas de seus integrantes.

Sapatilhas

O clássico e o contemporâneo se misturam na nova montagem do Ballet Vera Bublitz. Carmina Burana e Alice marcam as celebrações pelos 40 anos em Porto Alegre da tradicional escola de dança. O espetáculo, em dose dupla, será realizado neste domingo (2), às 15h e às 19h, no Teatro do Sesi. Comandado por Vera e sua filha Carlla Bublitz, o grupo é responsável pela formação de milhares de bailarinos gaúchos.



Jantar

Os chefs Arika Messa, Jaime Barbosa, Cassiano Mello e Alexandre Sharin no jantar da Boa Lembrança no PPKB

/MARIANA CARLESSO/JC





Lançamento festivo

Bettina Becker e Nora Teixeira estampam a capa da próxima edição da WE, que tem lançamento no dia 3 dezembro, na Diego Andino Pâtisserie. Destaque para Mauricio Placeres, que apresenta um especial do homem elegante, a história da debutante Ana Laura Bernardes de Macedo, envolvendo o vestido que sua mãe usou há 26 anos atrás. A Maison Forestier vai montar uma champanharia no local, exclusivamente para a noite em que a revista comemora sete anos.



Desestatização

O Lide-RS, liderado por Eduardo Fernandez, promove, nesta sexta-feira (30), às 8h, no Country Club, o evento O Processo de Desestatização de São Paulo: Conhecimento e Oportunidades. O encontro contará com apresentações do presidente da São Paulo Negócios, Juan Quirós e do secretário adjunto de desestatização e parcerias de São Paulo, Rogério Ceron.



Encontro

Marco Santos e Larissa Caleffi no Encontro da Boa Lembrança

MARIANA CARLESSO/JC

Na areia

Antonio Villeroy se apresenta, nesta sexta-feira (30), no Café Fon Fon, acompanhado por Edu Saffi, Marquinhos Fê e Michel Dorfman, mostrando um repertório de clássicos do jazz e da bossa nova, além de sucessos de sua carreira. O show também faz parte dos eventos de lançamento da música Pé na Areia, que Antonio compôs para o Beach Tennis, esporte que vem se popularizando no mundo inteiro e do qual também é adepto.



Múltiplas

Rafael Brizola Marques participa, nesta sexta-feira (30), em Florianópolis, do seminário de Recuperação e Reestruturação de Empresas, promovido pela Turnaround Management Association, no hotel Blue Tree Premium. A tradicional Feijoada com Samba vai comemorar o seu sexto aniversário neste domingo (2). E para celebrar em grande estilo, a atração será o Nego do Borel, para uma noite animada na Marina Navegantes São João. O Vineria 1976 promove, neste sábado (1º), a terceira edição do Vinho na praça Maurício Cardoso. O evento, ao ar livre, visa democratizar o consumo da bebida e valorizar os produtores nacionais. Acontece, nesta sexta-feira (30), a cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Será em jantar na Casa Vetro, com som da DJ Camila Vargas e MR Orquestra. Luciana Alberti promove, neste sábado (1º), a edição de Natal do Mercado Chic Boutique, no Edifício Abramo Eberle, construção centenária que abrigou a maior indústria metalúrgica de Caxias do Sul. Presente em cerca de 23 países, a Karsten é uma das maiores exportadoras do Brasil em artigos têxteis. A marca está reinaugurando, nesta quinta-feira (29), sua loja em Porto Alegre, agora situada na Nilo Peçanha.