Edição impressa de 21/11/2018. Alterada em 21/11 às 01h00min Dupla exposição

Zuneide e Britto Velho na abertura da mostra na Gravura Galeria

/LISA ROOS/DIVULGAÇÃO/JC

Foi bastante concorrida a abertura das duas exposições da Gravura Galeria de Arte. Na Sala Nova estão os quadros da mostra Reinventando Mapas, da artista Graça Marques, com trabalhos com técnicas de colagem e texturas. Já na Sala Negra, estão expostas as pinturas em acrílico dos artistas do Atelier do Britto Velho, em que cada quadro reflete as vivências e a linguagem pessoais de cada um. Visitação até 1 de dezembro.

Papo legal

Frederico Pletsch entre os jornalistas Heloisa Tolipan e Bruno Astuto

/DINARCI BORGES/DIVULGAÇÃO/JC

A Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios tem seu último dia para visitação nesta quarta-feira (21), no Serra Park, em Gramado. O Papo Legal, evento que antecedeu a feira e fala sobre moda e comportamento, trouxe dois jornalistas do mundo fashion, Bruno Astuto e Heloisa Tolipan. Astuto contou um pouco sobre a história da moda e do calçado. Eles também discutiram sobre as tendências do mundo da moda e fizeram um resgate histórico sobre calçados e acessórios, e seus reflexos na sociedade atual.



Ópera Farroupilha

Acontece nesta quinta (22) o lançamento do espetáculo Revolução Farroupilha, uma História de Sangue e Metal, em cerimônia no Teatro Glênio Peres da Câmara Municipal. A montagem terá apresentação de circo, dança, música e teatro, com direção geral de Clóvis Rocha. A nova orla do Guaíba foi escolhida como cenário do espetáculo. A encenação é baseada na obra Revolução Farroupilha, de Luiz Coronel e Danúbio Gonçalves.



Novidades

Nailê Santos e Andrea Quintana receberam os convidados no Iguatemi

/MARCELO G. RIBEIRO/JC

O Shopping Iguatemi recebeu a imprensa com um brunch no restaurante Coco Bambu, quando apresentou novidades e a projeção de crescimento nas vendas em relação ao ano passado. Entre as novas lojas recentemente inauguradas se destacam Louis Vuitton e Cris Barros. O clima natalino já se instalou no shopping no início do mês, com as Paradas de Natal, que todas as quartas-feiras recebe centenas de pessoas e se estende até o dia 12 de dezembro. A decoração de Natal é do artista plástico Juarez Fagundes.



Governança

Porto Alegre será palco, nesta sexta-feira (23), da 4ª edição do Seminário de Governança Corporativa. Estão confirmados nomes como Jorge Gerdau Johannpeter, membro do Grupo de Controle da Gerdau, Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza e Ricardo Setúbal, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O evento, no Teatro da Unisinos, é realizado pelo IBGC em parceria com a Amcham Brasil Porto Alegre.



Aniversário

Caroline Kreling brindou seu aniversário com Julio Mottin Neto em animada mesa no Le Bateau Ivre

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC





Múltiplas

A antiga residência da família Micheletto Leão, na rua Doutor Vale, se transformou num espaço de eventos, a Casa Di Leone Eventi, liderada por Maria Eduarda Leão. A abertura ocorre na noite desta quarta (22).

Ricardo Malcon, cônsul honorário do Líbano no RS, convida para o coquetel em homenagem à independência daquele país, dia 30 de novembro, no Instituto Ling.

A LG Brasil promove, nesta quarta (22), o lançamento da linha premium Studio, assinada pelo arquiteto Leo Shetman, de produtos para a cozinha. Será no Espaço Loft do Jovem Europeu da Mostra Elite Design.

Abre no dia 27 de novembro, no Centro Histórico-Cultural Santa Casa, a exposição Objetos atravessados de Marta Martins-Costa. A curadoria é de Gabriela Motta.