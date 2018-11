Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Paulo Chiele e Eleone Prestes foram os palestrantes

Nem o calorão tirou a atenção do público que foi conferir o bate-papo intitulado Conexão Paris-Milão: Desvendando o DNA do luxo, realizado pelo empresário Paulo Chiele e a jornalista Eleone Prestes na Mostra Elite Design 2018. A dupla compartilhou experiências e muito conhecimento de causa sobre o tema. O encontro foi organizado pelo designer Paulo Zoppas, que este ano participa da mostra em parceria com Rodrigo Braga, com o espaço Homing Code, onde foram servidos os drinques após a palestra.



Karen Feldman com Paulo Zoppas, organizador do evento

Antonio Carlos Minuzzi Filho e Xuxa Pires com a pequena Maria Antonia na comemoração de seu primeiro aniversário na Leopoldina Juvenil.



Sneaker lovers

Carlos Gomes, Mariana Kruger, Laura Mottin, Cássio Tramontini e Bárbara Violante, influenciadores conhecidos como "sneaker lovers", foram conferir a Sneaker Zone, da Paquetá Iguatemi. O espaço é dedicado exclusivamente ao tênis casual, com marcas como Adidas, Asics, New Balance, Puma e Fila. O projeto, inédito dentro de sapatarias multimarcas do Brasil, está presente também na Paquetá Praia de Belas.

Sustentabilidade

O Complex Skatepark sedia, amanhã, um evento sobre sustentabilidade e empreendedorismo. A 4ª edição do Green Thinking é uma experiência de aprendizagem vivencial sobre temas relevantes na atualidade: a sustentabilidade e o empreendedorismo. O evento também terá curadoria de conteúdo na área, e propõe dinâmicas de aprendizagem e atividades em grupo, buscando o desenvolvimento interpessoal.

Luiz Felipe e Maria Clara Schiavon na inauguração do restaurante Seasons



O chef Gabriel Zambon comanda a cozinha do novo Seasons na Carlos Gomes



Carrinho Agas

Amanhã serão anunciados os ganhadores do Carrinho Agas 2018. A premiação, promovida pela Associação Gaúcha de Supermercados, reconhece o desempenho de empresas e personalidades que se destacaram na prestação de serviços aos supermercados do Rio Grande do Sul. A pesquisa culmina na festa de reconhecimento aos agraciados, que receberão os certificados, no dia 26 de novembro, na Casa NTX.

Múltiplas

Cristina Piccoli comemora seu aniversário, nesta quarta-feira, com o seu tradicional jantar com delícias da culinária árabe, em sua residência. Ela reúne grupo de amigas e familiares para a celebração.

O Grupo Marpa se consolida como apoiador do projeto Amigos da Boa Causa da Santa Casa da Misericórdia. A iniciativa possibilita a melhora dos serviços oferecidos aos pacientes do complexo.

Karime Costalunga, Lucila Osório e Susana Estefenon promovem, nesta quinta-feira, um coquetel de apoio ao Instituto Rui Spohr. O encontro benemerente será na residência de Lucila Osório.

A gaúcha Julia Bregalda, 15 anos, natural de Paraí, foi a vencedora do concurso The Look Of The Year, em São Paulo. A promoção é da JOY Model, liderada por Liliana Gomes e Marcelo Fonseca.