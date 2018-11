Asian Food

Renata e Fábio Schmiedel com Magda Corrêa recepcionaram os convidados no Galangal /MARIANA CARLESSO/JC

O Galangal, restaurante asiático de Canela, completou um ano de sua unidade em Porto Alegre. Além da gastronomia inspirada em pratos da Indonésia, Tailândia, China e Japão, o lugar inspira uma experiência pelo ambiente oriental. E foi nesse clima o jantar de comemoração, que contou com a realização de mais uma pintura do artista plástico nepalês Singa Dorje Lama, responsável pelas obras coloridas que decoram os dois restaurantes.

Recital

A série Pucrs Recitais apresenta, em sua sétima edição, nesta sexta-feira, recital com o pianista húngaro György Oravecz, em uma parceria inédita entre a universidade e o Consulado-Geral da Hungria em São Paulo e o Consulado-Honorário da Hungria no RS. György executa obras dos compositores húngaros Ferenc Liszt e Zoltán Kodály. Oravecz nasceu em Budapeste, em 1963, e iniciou seus estudos de piano aos 8 anos. O evento tem entrada gratuita.

Plástica

O cirurgião Alberto César Hodara esteve participando do 55º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plastica, realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, em Recife, de 14 a 17 de novembro. Hodara foi presidente de mesa sobre o tema de Lipoaspiração e também apresentou um trabalho científico sobre mamoplastia redutora. O congresso é considerado o mais importante evento de cirurgia plástica da América Latina.

Entretenimento

Trazer as novidades da tecnologia para o negócio do entretenimento é a proposta da Uhuu, nova companhia surgida da colaboração entre a Opus Promoções e a 4all Tecnologia. Já presente na venda de ingressos online para eventos em vários estados do Brasil, a Uhuu é também o canal oficial de venda de entradas para a programação do Natal Luz de Gramado, que está em sua 33ª edição e acontece até o dia 13 de janeiro.