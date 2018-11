Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 13/11/2018. Alterada em 13/11 às 01h00min Encontro de executivos

Marcelo Rodrigues, superintendente da Amcham, entre Débora Martini Kryvoruchca e Debora Quevedo Borges, da Unisinos

GIULIANO CECATTO/DIVULGAÇÃO/JC

Marcelo Rodrigues, superintendente regional da Amcham Porto Alegre, recepcionou palestrantes, patrocinadores e convidados no Jantar do CEO Fórum, realizado no restaurante Le Bateau Ivre. O CEO Fórum foi um sucesso de público no Teatro do Bourbon Country. Entre os palestrantes estiveram: Carla Assumpção, CEO da Swarovski; Joana D'arc Félix, cientista e professora; Andiara Pitterle, do Grupo RBS; Luis Rasquilna, CEO da Inova Consulting; e Sean Ness, diretor do Institute For The Future.

Civilizações perdidas

O escritor caxiense Bruno Atti lança seu quarto livro Oricalco - O reino perdido de Atlântida, no dia 22 de novembro, às 19h, no Café da Velha, na Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima, em Caxias do Sul. Atti é autor de outras três obras: O legado do Fuhrer (2015), Praia da Rocha (2017) e Fixação (2018). O escritor parte dos gêneros thriller, suspense e terror para construir histórias acrescidas de fatos reais e mitologia.



Vencedores

Luiz Candido Fujiwara, Gilberto Swartsmann e Arthur Bender na Assembleia Legislativa

/ITAMAR AGUIAR/AGÊNCIA FREELANCER/DIVULGAÇÃO/JC

A presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Simone Leite, e o deputado estadual Tiago Simon entregaram a estatueta Magis aos premiados, da edição 2018 do Líderes & Vencedores. A cerimônia, realizada no Teatro Dante Barone, contou com a presença de autoridades e convidados. Na Expressão Cultural, foram premiados o Festival Internacional do Folclore de Nova Petrópolis, a Fundação Bienal do Mercosul e o Ballet Vera Bublitz.

Calçados

Moda, glamour e elegância são os ingredientes desta edição da Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios, que acontece no Serra Park, em Gramado, de 19 a 21 de novembro. Tudo começa com a troca de informações entre os jornalistas Bruno Astuto e Heloisa Tolipan, durante o Papo Legal, no próximo domingo, no Hotel Serra Azul. Amanhece, e o inverno 2019 começa a se revelar nas coleções dos mais de 300 expositores. Na segunda-feira, acontece o Spot Fashion, desfile dentro dos pavilhões.



Múltiplas

Durante este mês, sete feiras de segmento nacional e internacional no Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo receberão a presença de representantes do Grupo Marpa - Marcas, Patentes e Gestão Tributária.

O Sistema Fecomércio-RS, liderado por Luiz Carlos Bohn, promove a coletiva de imprensa de final de ano, no dia 5 de dezembro, para fazer uma análise econômica e perspectivas para 2019.

O designer Paulo Zoppas recebe o empresário Paulo Chiele e a jornalista Eleone Prestes para um bate-papo sobre o mercado do luxo. Será nesta terça (13), às 18h, no espaço Coliving Milas Por Aí, na Mostra EliteDesign.

No dia 16 de novembro, às 18h30min, a Aliança Francesa de Porto Alegre promove um show de jazz com a cantora francesa Mina Agossi. O espetáculo será no auditório do Centro Cultural CEEE.