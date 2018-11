Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 09/11/2018. Alterada em 09/11 às 01h00min O papel da Justiça

Fabiano Dallazen, procurador-geral de Justiça-RS, Eduardo Fernandez, presidente do Lide-RS e Claudio Lamachia, presidente do Conselho Federal da OAB

O almoço empresarial promovido pelo Lide-RS reuniu uma plateia de peso no Country Club para assistir ao painel: O papel da Justiça frente ao cenário político e econômico do Brasil. Os debatedores foram o presidente do Conselho Federal da OAB, Claudio Lamachia, e o procurador-geral de Justiça do RS, Fabiano Dallazen. Eduardo Fernandez, presidente do Lide-RS, foi o mediador do encontro, que contou com a presença do deputado eleito Luciano Zucco, do desembargador Francisco Moesh e de Wagner Machado.

Coletiva

Bruna Marquezine e Gisele Bündchen na inauguração da nova loja Rosa Chá em Los Angeles

Livros

É de família o apreço pelas letras e o talento à frente delas. Enquanto o pai, o romancista Léo Ustárroz, está com seu novo livro, Resgate em Pamplona, em processo de impressão, seu filho trilha o segmento da não ficção. Daniel Ustárroz acaba de lançar Intervenção de terceiros, sua dissertação de mestrado na área do Direito Processual, devidamente revista e reescrita a partir do novo Código Civil. A obra de Léo chega aos leitores em breve, e ele conta que já começou a escrever a próxima.

Punta del Este

O resort Enjoy Punta del Este completa 21 anos em novembro e prepara uma programação especial durante o mês com shows, eventos gastronômicos e torneios no cassino. O destaque será o show do Lulu Santos, que agitará Punta com os seus hits mais clássicos no sábado, dia 17. Ideal para quem for passar o feriado da Proclamação da República. A programação se inicia no dia 9 de novembro, com um Wine Dinner no restaurante St. Tropez, harmonizado com vinhos chilenos da Lapostolle.

Moinhos de Vento

Superintendente do Hospital Moinhos de Vento Mohamed Parrini e Jairo Bouer no lançamento da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento

Casamento

Os primos Aline Feijó, Ricardo Feijó e Débora Feijó no casamento de Fernanda Kliemann e Felipe Schapke Feijó no Juvenil

Prêmio

Com votos efetivados pela internet a partir de três nomes indicados para cada categoria, o Prêmio Laney Langaro 2018 foi concedido a Jorge Kern, Giovanni Rocha, Juliana Toigo, Vilson Fachi, Vinicius Mendes, irmã Maria Sônia Müller, Everton Alfonsin, Denerio Neumann, Rubielson Medeiros e Rosa Groenwald. A entrega foi realizada no Park Shopping Canoas, em cerimônia apresentada por Bebeto Azevedo e Fabiana Costa, ele, atual presidente da Acors, entidade que congrega os colunistas sociais.