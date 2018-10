A etapa regional do The Look of the Year selecionou cinco modelos que vão participar da final nacional do concurso realizado pela Joy Model. A função foi na Galeria Bolsa de Arte, tendo contado também com um desfile da coleção da WAS. Os selecionados foram Felipe Dal Prá e Nichollas Dickow mais Júlia Bregalda, Taissa Sperb e Natalia Zanettin. A final nacional será em São Paulo, no mês que vem. A vencedora na categoria feminina participará da final mundial, prevista para 2019, na Itália.