Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 22/10/2018.

Adulce Zaffari, Maythe Birman e Marina Sirotsky na concorrida inauguração

Foi um verdadeiro happening o coquetel de inauguração da pop-up store da Louis Vuitton no Shopping Iguatemi. É a oitava loja da grife no Brasil e a primeira no Estado. Ela chega com projeto de arquitetura exclusivo para o Brasil. O design da fachada e do interior foram inspirados na emblemática cadeira suspensa Cocoon e no icônico sofá Bomboca, desenvolvidos pelos irmãos Campana para a coleção Objetos Nômades da Louis Vuitton. Carlos Jereissati Filho, CEO da Iguatemi Shopping Centers, Maythe Birman e o designer Fernando Campana marcaram presença.

Debut NTX

Acontece neste sábado a terceira edição do Baile de Debutantes da casa NTX. Inspirado em um jardim secreto, o baile deste ano conta com projeto de Denise Herwing e organização da NB Eventos. Os móveis e o cenário ficam por conta da Completa Locações e da Floricultura Gonçalves. O jantar terá menu do chef Lúcio e doces de Lúcia Suñe. A apresentação do evento será da jornalista Marina Ciconet. Os DJs Lê Araújo e Gabriel R. serão os responsáveis pela trilha sonora da noite.

Moda

Pedro Horn Sehbe recebeu Oskar Metsavaht para um bate-papo sobre moda e sustentabilidade, na loja Magnabosco, em Caxias do Sul

/RAFAEL SARTOR/DIVULGAÇÃO/JC





Estilos

A empresária e personal stylist Dina Amantino lança, nesta quinta-feira, o livro A Arte de Fazer-se Bela, no Memorial do Theatro São Pedro. Editada pela Casa do Escritor, a obra auxilia a construir o estilo mais apropriado à personalidade de cada leitor, considerando características físicas, gostos pessoais, profissão e momentos de lazer. Este livro, que é parte de uma trilogia, é voltado para as mulheres.

Vida saudável

A cidade que é a meca da inovação e da criatividade mundial também tem muitas opções para quem quer seguir um lifestyle saudável. A consultora em bem-viver Carla Lubisco está em São Francisco, na Califórnia, nesta semana, para uma edição inédita do projeto Rota da Qualidade de Vida. As dicas de points saudáveis, lojas de produtos naturais e orgânicos e espaços para se exercitar serão publicadas no Instagram @carlalubisco.

Pessoa

O Santander Cultural celebra os 130 anos de nascimento do mais universal poeta português com a exposição Fernando Pessoa - a minha arte é ser eu. De 24 de outubro a 30 de dezembro, um rico acervo pertencente à Coleção Lecticia e José Paulo Cavalcanti, revela mais um tesouro das coleções particulares do Brasil. A mostra traz o universo do escritor e propõe que o visitante projete suas relações afetivas conectadas ao mundo do poeta.

Múltiplas

A Toyota, uma das principais apoiadoras da Festa Nacional da Música, promove, hoje, no hotel Dall'Onder, em Bento Gonçalves, a premiação do evento, que reúne anualmente nomes importantes da MPB.

O Saint Andrews Gramado, hotel seis estrelas da GJP Hotels & Resorts, e membro da seleta chancela de hotéis Relais Châteaux, anunciou Ricardo Bedani como seu novo gerente geral.

Acontece amanhã à noite o jantar de lançamento da 12ª Porto Alegre Restaurant Week, no restaurante Mulligan, na Padre Chagas.

Os Líderes & Vencedores 2018 serão conhecidos hoje, no Palácio do Comércio. O anúncio será feito pelos presidentes da Federasul, Simone Leite, e da Assembleia Legislativa, deputado Marlon Santos.

As arquitetas Daniela Zoppas e Alessandra Alves recebem convidados, hoje, para uma roda de conversa sobre o universo do churrasco, em seu espaço Churras & Cia, na Mostra Elite Design.

Plínio Paulo Bing acaba de lançar seu novo livro Reflexões sobre valores e princípios - Tempos imprevisíveis, pela Age Editora.