Eduardo Bins Ely

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 19/10/2018.

José Ricardo Roriz Coelho, vice-presidente da Fiesp, Alfredo Schmitt, presidente do Congresso, e o biólogo Alexander Turra

/LEONARDO SILVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC

O jantar de abertura do 3° Congresso Brasileiro do Plástico reuniu especialistas e empresários da indústria do plástico na Casa Vetro. O evento foi realizado na Pucrs e contou com a presença de estudantes, empresários do setor e representantes desta indústria. Com um dia inteiro de palestras, o congresso mostrou a importância do plástico para a sociedade, desde a armazenagem para a alimentação aos remédios e produtos variados que são transportados em recipientes do material.

Passarela

Bruna Renz, da Way Model, vai desfilar na SPFW

WAY MODEL/DIVULGAÇÃO/JC

A agência Way Model terá vários modelos participando dos desfiles da São Paulo Fashion Week. Bruna Renz, gaúcha de Palmeira das Missões, pausou a carreira como médica para debutar nas passarelas. Já Gabriel Pitta, que desfila pela primeira vez, ajudava a mãe a fazer doces e salgados para festas. Raphaella Tratske, modelo plus size, que leva a diversidade para os desfiles, também integra a lista de destaques da temporada juntamente com Michi Czastka, Amira Pinheiro e Fernando Schnerocke.



Estética

A fisioterapeuta gaúcha Shanna Bitencourt, doutora em Biologia Celular e Molecular, inaugura, na segunda-feira, dia 22, a clínica de estética avançada Femme Jolie. O amplo e moderno espaço, no Trend24 Corporate, traz um conceito de tratamentos estéticos baseados exclusivamente em evidências e pesquisas científicas, comprovadas pela área da saúde. Equipamentos de última geração e excelência acadêmica da equipe conceituam o novo espaço de saúde e beleza.

Z Festival

As irmãs Ana Paula Ferrão Cardoso, diretora da Pompéia, e Ana Luiza Ferrão Cardoso, diretora da Gang, curtiram o Z Festival, no Pepsi On Stage

MARCELO LIOTTI/DIVULGAÇÃO/JC

Remate

O advogado Fábio Gomes recebe amigos e clientes com churrasco ao meio-dia e jantar campeiro, com show de Sérgio Rojas, no 25º Leilão Anual da Cabanha Catanduva. O tradicional evento será realizado nesta sexta-feira, dividido em duas etapas, facilitando aos compradores do leilão de touros e fêmeas de raças bovinas de corte, e cavalos crioulos. Os convidados serão recebidos na sede da Santa Úrsula Remates, em Glorinha.

Imama

Claudia Drebes e Andrea Magalhães na ação em benefício do Imama promovida pela Casa Bordini

/LENARA PETENUZZO/DIVULGAÇÃO/JC

Big Bang

Este sábado é dia de Blow Up, no Ocidente. A festa vai trazer todo astral, nas duas pistas, do seriado Big Bang Theory, que chega ao fim após doze temporadas. Nas duas pistas teremos exibição de vídeos do seriado e muito mais vídeos clips da música pop dançante. Quem estiver na festa sairá muito satisfeito com a surra de hits até o amanhecer. O line up terá os DJs Claus Pup, Julia Barth, Felipe Velia, Mely Paredes e Camila Vargas.