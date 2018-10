Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 17/10/2018. Alterada em 17/10 às 01h00min Pink night

Silvina Frech e Maira Caleffi, presidente e fundadora do Imama

MARIANA CARLESSO/JC

O Instituto da Mama do Rio Grande do Sul promoveu, na semana passada, no Country Club, o seu Pink Dinner. O jantar beneficente fez parte de celebração pelos 25 anos do Imama e teve cardápio assinado pelo chef Rafael Jacobi. Um dos pontos altos da noite foi o leilão comandado por Paulo Gasparotto da obra de arte Flores de Afrodite, assinado por Bianca Santini. A tela foi a inspiração da designer Luise Thomas para a criação de uma série de lenços cuja renda da venda reveste ao instituto.

O Grão Real Food e Raphaelli Hair Therapy estão comemorando seu primeiro ano. A celebração será com uma happy hour, amanhã, com som do saxofonista Vini Netto e organização da Autentique Eventos. Eduardo Leite e José Ivo Sartori, que disputam em segundo turno o governo do Rio Grande do Sul, são os convidados de hoje da reunião-almoço Tá na Mesa, promovida pela Federasul. Nesta sexta-feira será realizada a segunda edição do Tour Gastronômico ViaVida no Vermelho Burgers & Steaks, no Viva Open Mall. Parte da renda do evento será para a Pousada Solidariedade. Nesta quinta-feira, acontece a inauguração da galeria dos ex-presidentes do SindiRádio - Sindicato das Empresas de Rádio e TV do RS. Na ocasião também será inaugurada a sala Arizoli de Bem.

Top model

O The Look of the Year, seleção de modelos nacional realizada pela Joy Model, terá, amanhã, uma seletiva regional em Porto Alegre. A final nacional será em São Paulo, no mês que vem. Serão eleitos três modelos femininos e um masculino, sendo que a primeira colocada na categoria feminina participará da final mundial, prevista para o segundo semestre de 2019, na Itália. A etapa gaúcha será realizada na Galeria Bolsa de Arte.

Arquitetura

Os arquitetos Luiz Fernando Rhoden e Tales Beier Ferreira, da Recyklare, e Cláudio e Sadi Gioda, da Gioda Arquitetura, participam de um bate-papo sobre Arquitetura e Memória. O encontro será amanhã, às 19h, no espaço de eventos Living Para Contemplar, da Mostra Elite Design. O evento é aberto ao público contará também com a participação de Ali Klemt, na mediação, e da psicóloga Ivete Pauli Fadel.

Comédia

Estreia neste domingo, no Teatro do Bourbon Country, o espetáculo Causos do Coronel - A comédia gaúcha, uma celebração à cultura do RS, encenando causos e canções do escritor e poeta Luiz Coronel. O roteiro reúne textos de livros do ciclo Comédia Gaúcha. A adaptação e a direção são de Cláudio Levitan, e no elenco, Elton Saldanha, Oscar Simch e Fernanda Carvalho Leite visitam com humor a tradição oral campeira.

I Fashion Outlet

Sérgio Zukov e Carlos Jereissati no almoço comemorativo aos cinco anos do I Fashion Outlet, em Novo Hamburgo

/FABIO WINTER/DIVULGAÇÃO/JC