Eduardo Bins Ely

10/10/2018

Os noivos Leonardo Freire e Fernanda Boldrini

Fernanda Boldrini e Leonardo Teixeira Freire tiveram uma bonita cerimônia de casamento, sábado passado (6), na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. Ao lado dos pais Henrique Natalino Boldrini e Gleci Colomby Boldrini mais José Inácio Lock Freire e Giselda Teixeira Freire, eles recepcionaram os convidados no Porto Alegre Country Club. A festa teve organização de Bettina Becker, da NB Eventos, com flores de Sebastião Coelho e gastronomia do chef Rafael Jacobi.

Beco das Garrafas

Neste sábado (13), a banda Samba e Amor, que tem a voz da cantora Maria Luisa Fontoura, volta ao palco do Bottle's, no Beco das Garrafas, em formação duo para o pré-lançamento de seu primeiro álbum, intitulado Amar é meu destino. O grupo gaúcho tem realizado regularmente temporadas no Rio de Janeiro, em locais como o Beco das Garrafas, o Rio Scenarium, o Carioca da Gema e o Festival Rio na Rua, no Arpoador.



Bons vinhos

Um espaço especial para quem gosta de vinhos foi inaugurado na Padre Chagas. O local diferenciado, tem como um de seus principais atrativos a experiência de provar diversos tipos de vinhos, conhecer regiões e estilos. O Dionisia Vinho Bar, liderado por Jaqueline Meneghetti, traz 64 rótulos, servidos pelo próprio cliente nas torneiras. No primeiro piso funciona uma loja de vinhos e objetos que transitam pelo universo da bebida.



Tartare

Heloisa de Lorenzi Steiger e Ana Maria de Lorenzi no restaurante Tartare

Medicina

Uma comitiva da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, liderada por seu presidente, Gilberto Schwartsmann, esteve no Rio de Janeiro na semana passada, participando de uma conferência na Academia Nacional de Medicina. Na ocasião, o psiquiatra Sérgio de Paula Ramos abordou o tema O preço da liberação da maconha, e o neurocientista Jaderson Costa da Costa apresentou o Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul.

Múltiplas

Inaugura ainda este ano uma nova casa de eventos na Capital. É a Di Leone Eventi, na Dr. Vale. Quem comanda é Maria Eduarda Leão, filha de Jorge Micheletto Leão. O projeto é de José de Barros Lima.

A diretoria da Associação do Ministério Público-RS promove um jantar comemorativo aos 77 anos da associação, no dia 19 de outubro, na Sociedade Libanesa. A noite contará com trilha do DJ Helinho.

As franquias da marca Elegance Moda Íntima estão vendendo três diferentes produtos que vão reverter valores as Ligas de Combate ao Câncer das cidades onde a marca atua, durante o mês de outubro.

A Chef Juliana Corrêa lança uma nova edição do seu Cook Experience, dia 15 de outubro, tendo como tema as comidas típicas de Nova Iorque. A aula acontecerá no Box Interativo, na Anita Garibaldi, 1763.

O calor chegou e para refrescar o Dia das Crianças, a Miski, na Padre Chagas, realiza uma Festa Cantada com muito sorvete. Em parceria com a Cia. Lúdica, a tarde de atrações acontece no dia 12 de outubro.

Comemorando seu primeiro aniversário, o Butcher Burger, em parceria com Tô na Rua, promove no dia 20 de outubro, a 1ª edição do Burger Day, com diversas atrações culturais e gastronômicas.