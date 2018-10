Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Clóvis Martins Costa, curador da mostra, com Lizângela Torres

Segue até o dia 26 de outubro, na Pinacoteca do Instituto de Artes da Ufrgs, a exposição Instantes de permanência, que reúne trabalhos, documentos e objetos do artista e professor Cláudio Afonso de Almeida Martins Costa. Ao atuar em diversas instituições de ensino entre as décadas de 1960 e 1990, o artista deixou um extenso legado para a história da escultura e do ensino da arte no Rio Grande do Sul. A curadoria da mostra é de seu filho, Clóvis Martins Costa.

Sonho concretizado

Andrea e Cláudio Taffarel já vinham há algum tempo alimentando o projeto de criar uma importadora de vinhos italianos. Quando o filho do casal, Cláudio, manifestou interesse pelo assunto e começou a acompanhar suas viagens enogastronômicas, viram que o sonho poderia virar realidade. A Italy Import, que já está funcionando, é o resultado deste desejo. É uma empresa familiar, bem no modelo italiano. A loja virtual, que atende o Brasil inteiro, oferece vinhos exclusivos, todos vindos da Itália. O catálogo é resultado de uma caprichosa pesquisa.



A DJ Ana Carolina Brasil, do Bloco das Gaúchas, discotecou no 300

Carpe Vita

A Praia do Rosa está entre as baías mais lindas do mundo - e entre os destinos preferidos no Brasil. Neste fim de semana acontece por lá mais uma edição da Carpe Vita. Serão três eventos envolvendo o melhor da gastronomia e entretenimento. No dia 12 de outubro rola a Petit Comité La Plage, um sunset especial de frente para o mar. No dia 13, Paella Mirada às 12h e a partir das 22h, é a vez da Carpe Vita Praia do Rosa.



Rafael Henzel

Caroline Polly, Rafael Henzel, Paulla Segala e Rafael Cyrillo no jantar beneficente Os maiores pequenos heróis, em Caxias do Sul

Atitude

No mês em que os olhos estão voltados à saúde da mulher no Outubro Rosa, o BarraShoppingSul promove o talk show gratuito #ATITUDE50, com a escritora Martha Medeiros e conduzido pela jornalista e youtuber Kika Gama Lobo. Os temas abordados serão sobre a redescoberta e quebra de antigos padrões no auge da maturidade. O bate-papo será nesta quarta-feira (10), às 19h, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul.



Múltiplas

Arri Coser, presidente do conselho da MDR Group, é o convidado desta quarta-feira (10) do Tá na Mesa, da Federasul. Ele falará sobre os desafios e as conquistas de seus 30 anos no setor gastronômico.

Inspirada no início da Primavera, a loja de objetos decorativos Casa Bordini recebeu uma vitrine assinada por Karen Feldman e Michele Moncks. O projeto traz a alegria colorida da estação.

O Dado Bier Garden Grill do Praia de Belas está com novidades no cardápio neste mês. Além do buffet tradicional, agora o público vai encontrar opções tradicionais aqui do Sul, até pratos típicos árabes.

A atriz e psicóloga Patricia Astrachan lança na quarta-feira o seu primeiro livro na Sala Nova da Gravura Galeria de Arte. Intitulado 30 Olhares, traz uma visão especial sobre a sociedade atual.