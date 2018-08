Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 08/08/2018. Alterada em 08/08 às 01h00min Caminhada cultural

Jorge Piquê, criador do Distrito C, com Naida Gomes

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Jorge Piquê, criador do Distrito C, coordenou uma caminhada cultural no sábado passado (4) que percorreu os antiquários que integram o Distrito Criativo, no bairro Floresta. O passeio com arquitetos e nomes ligados ao design percorreu o circuito composto por Vinhatti Antiguidades, Naida Gomes, Mundaréu, Garimpo e La Casa de Bernarda Alba. Esses cinco locais estão reunidos numa mesma área do bairro e formam um novo núcleo de lojas de antiguidades na cidade.

Dancing queen

Fenômeno em todo o mundo, a superprodução Abba The Show desembarca em Porto Alegre nesta quinta-feira (9), para única apresentação no Auditório Araújo Vianna. O espetáculo traz uma superprodução que conta com artistas que acompanharam o Abba em gravações e apresentações, além de 18 músicos da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres, regida pelo maestro Matthew Freeman.



Aniversário

Os primos André, Maurício, Arthur e Guilherme Malcon nos 90 anos de Mouna Malcon

/VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC





Harmonizado

Na noite desta quarta-feira (8) o uísque será a grande estrela de um jantar harmonizado e exclusivo no Eleven. É o primeiro jantar em parceria com a marca Johnny Walker em Porto Alegre. O cardápio foi criado pelo chef Mauri Olmi e pelo italiano Nicola Pietroluongo, Brand Ambassador da Diageo e embaixador da marca no Brasil. Ele falará sobre cada rótulo, harmonização e sobre a história da Casa Walker, que tem mais de 200 anos de tradição.



Gintoneria

Leandro Rodrigues, Rodrigo Dutra Vila e Diego Caleffi inauguraram a gintoneria Dry Moments & Drinks

/KATIUSCIA OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC

Mês dos advogados

Durante o mês de agosto, advogados de todo o Rio Grande do Sul terão uma programação com diversas atividades e atrações organizadas pelo sistema OAB. Além das palestras e debates promovidos pela Ordem gaúcha, a Caixa de Assistência dos Advogados do RS realizará uma agenda de eventos e promoções para a classe. A presidente da CAA/RS, Rosane Marques Ramos, destaca o show da banda Skank, comemorativo ao Dia do Advogado, no dia 11 de agosto, no Pepsi on Stage.



Convenção

A 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados - Expoagas 2018 reunirá cerca de 48 mil pessoas ligadas à cadeia do abastecimento no Centro de Eventos Fiergs, de 21 a 23 de agosto. O encontro, organizado pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), oportunizará à indústria o lançamento de mais de 800 produtos e garantirá ao varejo atualização, capacitação profissional e oportunidades de negócios junto aos 372 expositores da feira.



Múltiplas

Arthur Malcon retornou dos Estados Unidos onde concluiu MBA na universidade de Stanford. Ele vai residir em São Paulo, onde reinicia a vida profissional no mercado imobiliário e de startups.

A Associação Chico Lisboa completa 80 anos. Para celebrar promove nesta quarta-feira (8) a festa 80 anos da Chico Lisboa no Bar Ocidente. A noite terá homenagens, desfile de arte - Estranhos Vestíveis e som do DJ Lúcifer.

Dia 22 de agosto, às 15h, acontece no Plaza São Rafael o Chá da Via Vida. O evento beneficia a pousada Solidariedade, que hospeda pessoas carentes vindas de todo o País para realizar o pré e o pós-transplante.

A Aristeu Pires - Móveis de Design Autoral, em Canela, está com um aroma próprio. Desenvolvido pela marca Santho Aroma, o perfume de ambiente é uma criação exclusiva para a marca de móveis.