Linda comemoração

O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, esteve em Porto Alegre cumprindo agenda . Um de seus compromissos foi no Theatro São Pedro, onde falou sobre as oportunidades de desenvolvimento econômico ligadas à cultura e dos resultados dos projetos financiados pela lei federal de incentivo à cultura. O encontro no Multipalco contou com a presença secretário de estado de cultura, Victor Hugo, do secretário municipal, Luciano Alabarse, e do presidente da Fundação Teatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt.