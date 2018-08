Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 06/08/2018. Alterada em 06/08 às 01h00min Inauguração

Euler Manenti com o doutor Régis Angnes

/ANDRÉA GRAIZ/DIVULGAÇÃO/JC

Um concorrido coquetel marcou a abertura da clínica de Régis Angnes, no Medplex. Na ocasião o médico também lançou, junto do consultório, a primeira Flebosuite do Rio Grande do Sul adaptada à norma RDC 50/02, da Anvisa, validando todas as exigências na área de infraestrutura física em saúde. O evento contou com organização de Bettina Becker, flores da Fernanda Rosa Flores Boutique e coquetel da Chef Ju.

Gramado

O coquetel de abertura oficial do Festival de Cinema de Gramado será realizado no dia 18 de agosto, na Casa Bertti em Gramado. O chef Jean Rodrigues e Flávio Borges, da Jasmim Eventos, vão cuidar da gastronomia da noite. O evento será temático ao país homenageado deste ano, a Itália. O clima será de Veneza, com os garçons vestidos como gondoleiros. Também haverá um show de tenores. No retorno da Serra eles assumem mais uma vez a operação gastronômica da Mostra Elite Design.



Aussie Burger

Luisa Ramirez com Rafael Tavares, no Aussie Burger, quando lançou o seu próprio hambúrguer

ALEXANDRE ALANIZ E MÁRCIA PRADO/DIVULGAÇÃO/JC

15 anos

Ellen Siqueira comemora seus 15 anos neste sábado (11) com festa no Country Club. Ao lado dos pais Miriam Siqueira e Edison Freitas de Siqueira, ela receberá seus convidados usando vestido assinado pela estilista Eduarda Galvani Atelier e fará make/cabelo na Maison 31. A noite se inicia com um jantar, com menu de Rafael Jacobi, e se estende para a pista de dança com som dos DJs Gabriel e Lê Araujo. A organização é de Bettina Becker, mesa de doces de Neiva Buratto e drinks sem álcool de Dudu das Caipiras.



Restaurante

Enrique Eiras e Rosane Sievering Eiras no Tartare Restaurante

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC





Aurora Boreal

Um dos fenômenos mais incríveis da natureza será o assunto do evento que a Saccaro promove, em conjunto com a Une World, nesta quinta-feira (9). O encontro terá como tema a Caça à Aurora Boreal e a descoberta do Norte da Rússia. No bate-papo, Fabian Saraiva, diretor da agência de viagens, falará sobre sua recente experiência. Os convidados poderão conferir detalhes da expedição às cidades mais nórdicas da Rússia.



Marrocos

Beto Conte, do STB, e Tiago Reichert em edição sobre o Marrocos do projeto Belezas do Mundo, na Bazkaria

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Múltiplas

A consultora de estilo Patrícia Hermann promove um brunch, nesta quarta-feira (7), no Press Café do Instituto Ling, marcando o lançamento de seu site oficial.

De 15 a 17 agosto, executivos da indústria, do atacado e do varejo, participam em São Paulo do 14º Seminário Logismat, abordando inovações nas áreas de supply chain, logística e armazenagem.

Paulo Brito Freitas, Leandro Freitas, Milton Zuanazzi e Natalia Adams diretores da SBTur, receberam no Rio de Janeiro o título nacional de Melhor Empresa para Trabalhar, do Instituto Great Place to Work.

A Associação Gaúcha de Pintura Artística-RS promove o Chá da Xícara Pintada no Plaza São Rafael, dia 4 de setembro. A entidade é presidida por Beatriz Helena Losekann O'Meagher.