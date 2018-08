Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 03/08/2018. Alterada em 03/08 às 01h00min Estilo de vida

Estilo de vida foto 1 Gilberto Schwartsmann, Carla Lubisco e Fernando Lucchese foram os palestrantes

MARCELO G. RIBEIRO/JC

Estilo de vida, mais gratidão, menos inveja e nada de mágoas. Esses são os ingredientes fundamentais para uma vida não só saudável, mas longa. Simples lições enumeradas nesta quarta-feira, no Tá na Mesa da Federasul, pelo cardiologista Fernando Lucchese, pelo oncologista Gilberto Schwartsmann e pela coach em qualidade de vida Carla Lubisco. O encontro foi mediado pela presidente Simone Leite, dando um tempo nos temas políticos e econômicos geralmente enfocados pelo evento.

Patativa

Abre na terça-feira, dia 7, no Instituto Ling, a exposição Walmor Corrêa e Sporophila Beltoni, do artista catarinense radicado em São Paulo Walmor Corrêa. Com curadoria de Paulo Myada, a mostra traz 17 obras, entre pinturas, desenhos, fotografias, mapas e vídeo, que enfocam uma espécie de pássaro brasileiro recentemente catalogada: a Sporophila beltoni, conhecida como patativa-tropeira. Visitação até 1 de novembro.

Mykonos

Juan Moraes, Romana Novais e Alok curtiram a badalada ilha grega

/ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Point do verão europeu, a paradisíaca Mykonos, na Grécia, foi o destino de diversas celebridades brasileiras, entre elas Bruna Marquezine, Enzo Celulari e Izabel Goulart. Quem também reservou alguns dias para curtir a ilha foi o DJ Alok, um dos grandes destaques da música eletrônica mundial. Ele curtiu as férias ao lado de sua noiva, Romana Novais. O RP brasileiro Juan Moraes também marcou presença na ilha grega.

Talks

A Casa Cor RS movimenta o segmento com eventos durante a mostra. Um dos projetos é o Talks, que reúne especialistas para debater assuntos de interesse do público e profissionais. A primeira edição será nesta sexta-feira, com o tema a Arte e suas expressões: Do popular ao vanguardista, com participação da produtora Negra Jaque, da arquiteta e diretora criativa da galeria de arte Modoo, Paula Bohrer e do arquiteto Johnny Thomsen.

Verão

Gisele Bündchen é a estrela do verão da Arezzo

/LUIGI&IANGO/DIVULGAÇÃO/JC

A Arezzo, sempre presente no dia a dia de sua consumidora, busca inspirá-la de diversas maneiras. E nesta temporada, traz um dos maiores ícones femininos falando de simplicidade, conforto e é claro, de brasilidade. Gisele Bündchen, pela sexta vez consecutiva, é a estrela da marca de acessórios. No Verão 2019, a Arezzo elegeu a Costa Rica, país em que Gisele costuma passar as férias com a família, como cenário da campanha.

Inauguração

Cristine Pohl, Day Pohl e Izabella Pohl, na inauguração da loja física da multimarca Dress 250

/JOÃO ALBERTO/DIVULGAÇÃO/JC