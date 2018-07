Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Rodrigues, diretor da revista Visual&Design com os prêmios

/MARIANA CARLESSO/JC

O 1º Prêmio Visual & Design de Arquitetura, Decoração e Design está chegando. Na última semana, os jurados selecionados pela revista votaram os projetos vencedores das categorias Apartamentos, Casas, Comerciais/Corporativos, Mostra de Decoração e Paisagismo. Os projetos selecionados serão premiados em troféus ouro, prata e bronze, produzidos pela artista Biba Mattos. A reunião foi realizada no Instituto Ling.



Casa Cor SC

Carmen Diehl e Alex Ferrer foram os embaixadores da Casa Cor SC

/CARLOS ALBERTO ALVES/DIVULGAÇÃO/JC

Vinho e jazz

Vinho e jazz harmonizam tão bem que a próxima edição da Wine Class, no Vineria1976, nesta quarta-feira, será mais que especial. O evento contará com o jornalista Paulo Moreira falando sobre a lenda viva do jazz, Al Di Meola, e Mauricio Roloff, sommelier, que além de ser responsável pelo papo sobre vinho, também preparará surpresas na escolha de rótulos e degustações. Meola se apresenta dia 31 de julho no Araújo Vianna.

Exposição

Patrícia Langlois, diretora do IEL, e Gilmar Portela, diretor do Memorial do RS, em noite de exposição

/MARIANA CARLESSO/JC

Donzela

O filme Egon Schiele - Morte e a Donzela, que conta a história do pintor expressionista austríaco, é um excelente programa para os amantes das artes. As sessões são no Guion Center. Discípulo de Gustav Klimt, Schiele produz uma obra mais visceral caracterizada por erotismo e transitoriedade. Sua vida e obra são impulsionados pelas mulheres que o cercam: Gerti, sua irmã, e a modelo Wally, seu grande amor, imortalizada na famosa pintura Morte e a Donzela - que está no Belvedere Museum Vienna, na Áustria.

Prawer Praia de Belas

Maurício Brock e Gabriel Brock, diretores da Prawer, na reinauguração da loja do Praia de Belas

/ANDREA GRAIZ/DIVULGAÇÃO/JC

Ao vento

Já está no prelo o livro de estreia da escritora Karin Fonseca Kestering no campo da poesia. Cordas ao Vento percorre diversas formas estéticas dentro do gênero e traz orelha assinada por Alcy Cheuiche. O lançamento com sessão de autógrafos será no dia 7 de agosto, em evento no Espaço 512, em Porto Alegre, e contará com participação especial de Cheuiche.

Mel Celebra

Tiago Sperotto e Sandra Ferraz na apresentação da Mel Celebra

/ANDREA GRAIZ/DIVULGAÇÃO/JC

Valente

A banda Valente e o Quinteto de Cordas Caxias Ensemble se unem para o show inédito Valente In Concert, no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo, dia 16 de agosto. A banda de rock mostra seus hits com os sons dos instrumentos de corda, com participações especiais no palco. No repertório estão seus grandes sucessos com novos arranjos, além de releituras de canções marcantes, como Se eu não te amasse tanto assim.

múltiplas

A Fecomércio-RS empossará sua diretoria eleita para a gestão 2018-2022 hoje, às 19h, no Hotel Plaza São Rafael. O grupo seguirá com a liderança de Luiz Carlos Bohn que, pela segunda vez, assume a presidência.

O Intercity Caxias do Sul vai comemorar um ano da edição do projeto Nhoque Solidário, que promove um jantar todo o dia 29 com valor de ingressos revertidos a uma entidade assistencial.

A publicitária Flávia da Justa é a nova diretora de Comunicação de Marketing da Oi. Ela responderá pela comunicação dos segmentos varejo, corporativo e PMEs além de pesquisas de marketing.

Neste domingo a cantora Laura Dalmás, participante da quinta temporada do The Voice Brasil, realiza show inédito durante um passeio pelo Guaíba a bordo do Cisne Branco. O embarque é às 16h30min.