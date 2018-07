Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Notícia da edição impressa de 05/07/2018. Alterada em 05/07 às 01h00min Estilo

Wagner Machado com sua filha, Julia Angelim Machado e Odalgir Lazzari

A entrega da Distinção Estilo foi com um jantar de gala nos salões do Porto Alegre Country Club, numa promoção do comunicador Odalgir Lazzari. Entre os homenageados da elegante noite estiveram Gustavo Caleffi, presidente da Leopoldina Juvenil; Paula Nunes Paglioli, Glamour Girl 2018; Leandro Adami, presidente da Saba; Carlos Lemos, Eduardo Sacomori Ferraz, Valkiria Schotkis e Bariba Brizola. Cristina Piccoli foi a madrinha dos 20 anos do evento.

Caminho do vinho

Beber sozinho, com amigos, a dois, em um happy hour, para fazer um agrado ou em família são algumas das ocasiões em que o vinho é uma boa opção. Buscando sugestões para cada um desses momentos, o Supper Rissul lançou o projeto Caminho do Vinho, campanha anual que destaca a bebida. Para aprimorar a experiência, chamou a chef Flavinha Mello para preparar receitas especiais, como risoto de vinho tinto com filé e parmesão.



Catálogo de Brotos

Maria Fernanda Bitencourt e Giovana Antonini participaram do encontro de preparativos para o Catálogo de Brotos

Praia do Rosa

Um dos destaques da gastronomia da Praia do Rosa, o Restaurante Urucum está de endereço novo. Mantendo o conceito de culinária brasileira, o novo Urucum se conecta à natureza, com um projeto arquitetônico sustentável construído a partir de contêineres reciclados, em projeto do escritório de arquitetura e engenharia M5VC. Na cozinha, o chef gaúcho Rafael Miralha garante que a conexão com as origens do Brasil.



Banquetes

O espaço da Melnick Even no Parque do Pontal é o cenário do novo projeto do chef Marcelo Schambeck, os Banquetes à Beira do Rio. O coquetel será na noite desta quinta-feira (5). De 17 de julho a 4 de setembro, sempre às terças-feiras, Schambeck receberá chefs e mixologistas para preparar uma experiência gastronômica inédita: banquetes com pratos para compartilhar em grandes mesas, promovendo encontros e troca de ideias.



Temperar - Cozinha & Mercado

Leonardo Prade e Douglas Schuh no evento Temperar - Cozinha ENTITY_amp_ENTITY Mercado realizado no Intercity Caxias do Sul

Austral

Tradicional em Gramado, a Feijoada Austral Stella Artois terá a sua primeira edição em Porto Alegre neste sábado (7), na Casa Vetro, com gastronomia assinada pelo chef Aluísio Sabino. A feijoada é conhecida por ser um dos eventos mais disputados de Gramado, durante o Festival de Cinema. Na sequência, acontece na Casa Vetro a Carpe Vita Sunset Exclusif tendo como atração os DJs Veppo, Ashibah Live, Lazzaretti e The Jokers.

Múltiplas

Nesta sexta-feira (6) é dia de torcer pela seleção canarinho contra a Bélgica, curtindo e vibrando com o melhor do entretenimento no Budweiser Basement, incluindo atrações musicais no Cais Mauá.

Bruna Paulin e os Esotéricos participam, nesta quinta-feira (5), do projeto Mistura Fina, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro. O grupo vai apresentar uma versão do show poético-musical Uma Nova Pele.

Luciana Alberti promove, neste sábado (7), mais uma edição do Mercado Chic Boutique, que ocorrerá no Complexo Gastronômico e Cultural Fabbrica, em Caxias do Sul.

A Eduardo Severino Cia. de Dança foi selecionada para a Mostra Cultdance 2018, evento que acontece em Brasília. O grupo se apresenta nesta sexta-feira (6) com o espetáculo Tempostepegoquedelícia.

A escritora Vanessa Silla estará lançando e autografando, neste sábado (7), o seu novo livro Con qué sueñas? O encontro cultural acontece no Tobias Café e Bar, a partir das 18h.

Neste sábado (7), a atração na Wood's é a festa Na Moral com Jeito Moleque. A noite contará também com a participação da dupla Edu & Rapha e do DJ Marcio Ferraz.