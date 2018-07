Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Notícia da edição impressa de 03/07/2018. Alterada em 03/07 às 01h00min Encontro de inverno

Paulo Henrique Rodrigues e Ingrid Stemmer recepcionaram os convidados em sua residência

Paulo Henrique Rodrigues e Ingrid Stemmer juntamente com Marcelo e Alessandra Bertoluci capitanearam mais um delicioso encontro da Confraria Le Gourmet. A noite de boas conversas e boa gastronomia teve um menu assinado pelos confrades com minicocottes de caldo marroquino, folhados suecos de frutos do mar e tartar e bacalhau norueguês. Uma tradição de encontros que se mantém há mais de 20 anos.

Pelotas

Pelotas recebe, neste sábado, aniversário da cidade, um evento literário musical promovido pelo Sesc-RS e pela Pubblicato Editora. É o lançamento da 2ª edição do livro Vitor Ramil - Nascer leva tempo, de Luís Rubira, na Bibliotheca Pública Pelotense. A iniciativa terá debate sobre a obra de Ramil com o autor da obra mais o músico Arthur de Faria, o jornalista Juarez Fonseca e o professor de Literatura Luiz Augusto Fischer.

Razão e emoção

Nesta quinta-feira, o designer catarinense Bruno Faucz participa do Meeting Saccaro, promovido pela loja de Porto Alegre. O evento terá como tema Design: Razão ou Emoção. Além de apresentar a linha de mesas Revoar e a Estante Aresta, da coleção 2018 da marca, Faucz falará sobre seus processos criativos e sobre o universo criativo do design. Os irmãos Fernanda, Thaisa e Lucas Maitelli Brandão recebem os convidados.

Margs

Gilberto e Leonor Schwartzmann com Paulo Amaral no lançamento do catálogo da 11ª Bienal do Mercosul, no Margs

Inovação

A Gravura Galeria de Arte inova na sua nova exposição. Com iniciativa de Corali Cardoso e Rodrigo Corrêa, e organização de Regina Galbinski Teitelbaum, a exposição coletiva In Process irá alterar a ordem natural, apresentando o processo de criação das obras. Amanhã, os artistas iniciarão sua produção, que só encerrará seu ciclo 30 dias depois. In Process irá tratar do ato da execução, do processo criativo, das dúvidas e das certezas na execução da obra. A mostra se encerra no dia 4 de agosto.

Solidariedade

No dia 12 de julho, o Espaço Gourmet Blue Ville recebe o projeto Sou Bella, que reúne mulheres em prol das crianças com deficiências atendidas gratuitamente no Educandário São João Batista. O encontro Sou Bella oferecerá um passaporte com um mix de vantagens e descontos em 120 serviços e produtos de beleza, saúde, moda, gastronomia e outras experiências especiais para as mulheres

Bélgica

A cônsul honorária Kátia Pinheiro e Sérgio Juchem, na inauguração do Consulado da Bélgica em Porto Alegre

múltiplas

Segue, até o dia 12 de agosto, na Galeria Oscar Boeira do Margs, a exposição Xilos, de Arlete Santarosa. A artista plástica apresenta 50 trabalhos em xilogravura, com curadoria de André Venzon.

A rede Casa DiPaolo, conquistou mais um reconhecimento. A edição 2018/2019 do guia Veja Comer & Beber Porto Alegre e Serra Gaúcha a elegeu o melhor restaurante na categoria Galeto.

A Bodytech Mont'Serrat oferece uma divertida programação para entreter a criançada durante o recesso escolar. A Colônia de Férias da academia se inicia no dia 16 de julho e vai até 27 de julho.

Walker Massa e Eduardo Keiserman inauguraram o UFO Space, localizado no ParkShopping Canoas, com apoio da Multiplan. Trata-se de um espaço de trabalho que promete transformar e inovar.