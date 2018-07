Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Paulo Afonso Pereira, Antônio Cesa Longo e Alcides Debus, no Conexões de Negócios do JC

FREDY VIEIRA/JC

O Jornal do Comércio promoveu mais uma edição do ciclo Conexões de Negócios, em que são debatidas questões importantes para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul e do Brasil. O evento reuniu representantes de três entidades ligadas ao comércio - o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo; o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-POA), Alcides Debus; e o presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Paulo Afonso Pereira, que foram sabatinados por editores do JC.

Tapis Rouge

A festa que comemorou os 155 anos da Associação Leopoldina Juvenil recebeu muitos elogios por sua temática, inspirada no Tapis Rouge do Cirque Soleil. A produção da Autentique Eventos foi ousada, apresentando estímulos físicos, sensoriais, visuais e auditivos. Um dos destaques foram os arranjos florais assinados por Fernanda Rosa Flores Boutique. A noite contou com gastronomia de Claudio Solano, mesa de doces de Neiva Buratto, drinks de Dudu das Caipiras e som do DJ Lê Araújo.

Lançamento

Walderez Uebel e Ina Schiavon na loja Parochi

/MARIANA CARLESSO/JC

Luiz Jacintho Pilla e a equipe da revista WE recepcionaram convidados na Parochi Presentes para o lançamento de mais uma edição. A publicação traz na capa Mariana e Paulo Uebel com as filhas Stella e Gabriela. A ocasião reuniu nomes conhecidos que foram cumprimentar Paulo, que está residindo na capital paulista onde é o secretário de Planejamento. A publicação traz um especial com Vasco Vasconcellos Alfaiataria, um artigo sobre ninfoplastia com o cirurgião plástico Alberto Hodara e um especial sobre a produção de vinhos da Maison Forestier, em Garibaldi.

Nova diretoria

A Fecomércio-RS empossa sua diretoria para a gestão 2018-2022, encabeçada pelo empresário Luiz Carlos Bohn. Duas etapas marcam a transição no comando da entidade: o primeiro evento ocorre nesta segunda-feira (2), com a posse administrativa na sede da Fecomércio-RS. O segundo será no dia 23 de julho, em jantar no Plaza São Rafael. Também integram a nominata Joel Vieira Dadda, André Luiz Roncatto e Luiz Antônio Baptistella.



Jantar

Rafael Mottin e Bethania Flach com Luciane Barcelos e Marcelo Ruschel no 2º Ué Sopa! Evento que beneficiou o projeto WimBelemDon, na ALJ

JOÃO PIRES/DIVULGAÇÃO/JC

Pizza solidária

O hotel Radisson Porto Alegre e a rede Atlantica Hotels são apoiadores da Childhood - WCF Brasil, instituição que trabalha pela proteção da infância e adolescência no país. Dia 18 de maio foi o dia nacional de Enfrentamento do Abuso e à Exploração de crianças e adolescentes. Como forma de divulgação e arrecadação para a causa, o Radisson promove, no dia 10 de julho, dia mundial da pizza, a partir das 19h, a Pizza Solidária.



Múltiplas

Iniciada em 2017, a parceria da Panvel com o Instituto do Câncer Infantil já rende seus primeiros frutos. A rede entregou à entidade um valor referente a parte da venda de fraldas da linha Panvel Baby Clube.

Mauri Luiz da Silva, secretário geral do Internacional, comemorou devidamente seus 70 anos com uma grande costelada no Clube Comercial Sarandi. Ele e Dalva de Moraes recepcionaram os convidados.

Samantha Almeida Interiores e Plaza São Rafael promovem, nesta terça-feira (3), uma palestra com a arquiteta Joline Folle sobre Biomimetica, uma das cinco tendências tecnológicas que podem levar uma empresa ao sucesso.

O Cônsul-Geral da Itália em Porto Alegre, Nicola Occhipinti, que se despede do cargo, recebe convidados nesta segunda-feira (2) noite no Grêmio Náutico União, para a celebração da 72 Festa da República Italiana.