Eduardo Bins Ely

Vida Social

Notícia da edição impressa de 26/06/2018.

José Carlos e Susana Estefenon no Espaço Maison Forestier

MARIANA CARLESSO/JC

Foi muito prestigiado o coquetel de abertura do Espaço Maison Forestier na Diego Andino Pâtissière. A partir de agora, além dos maravilhosos doces e salgados, os clientes poderão degustar os vinhos e espumantes da Forestier e Gran Legado, além de adquirir os produtos produzidos pela vinícola liderada por José Carlos Estefenon. O enólogo da Maison Forestier, Christian Bernardi, conduziu a degustação dos vinhos e espumantes auxiliado pela equipe da Lux. Uma parceria maravilhosa.

Palestra

Nesta terça-feira (26), às 19h, o advogado Daniel Ustarroz vai palestrar sobre Intervenção de terceiros - Questões práticas. Será na nova sede Cubo da Escola Superior de Advocacia da OAB-RS. As inscrições são gratuitas mediante a doação de alimentos não perecíveis. A instituição beneficiada será o Movimento por uma Infância Melhor, que atende crianças da Comunidade Bom Jesus. O evento tem coordenação do professor Ederson Garin Porto.



Mulheres

O Grupo Mulheres do Brasil - Núcleo Porto Alegre, em parceria com a Associação Amigos do Theatro São Pedro promove, neste sábado (30), um evento em homenagem a Eva Sopher, com a participação da escritora Martha Medeiros, que falará sobre o tema Protagonismo Feminino. O talk show, no próprio teatro, será apresentado por Laura Medina e terá como mestre de cerimônias a jornalista Daniela Sallet.



Inauguração

Eduardo Bier Corrêa, presidente do conselho do Hospital Moinhos de Vento e Mohamed Parrini, superintendente executivo, na inauguração do espaço Unique

LEONARDO LENSKIJ/DIVULGAÇÃO/JC





Revista

O advogado gaúcho Paulo Uebel, residente em São Paulo, a esposa Mariana Pedrini Uebel, e as filhas Stella e Gabriela estampam a capa da revista WE, que tem coquetel de lançamento na quarta-feira (27). Priscila Nunes, diretora da Parochi Presentes, abre os espaços da loja para o evento. Nas páginas da revista, liderada por Luiz Jacintho Pilla, um especial com Vasco Vasconcellos Alfaiataria, de São Paulo, e os pré-eventos dos bailes de debutantes da Casa NTX e do Country Club.



Balada de cinema

O 46º Festival de Cinema de Gramado terá mais uma edição da festa Black&Gold, dia 24 de agosto. A label foi criada em Jurerê Internacional e já passou por destinos badalados, como Mônaco, Saint-Tropez, Cannes e Miami. A função terá um conceito diferenciado, em que os DJs se revezam em quatro cabines, criando uma experiência surpreendente. A Black&Gold presents Quadrilátero será realizada na Sociedade Recreio Gramadense.

Múltiplas

A advogada e professora Liza Bastos colocará suas criações em exposição no espaço de Maria do Horto, nesta quinta-feira (28). As pinturas, colagens e montagens da artista serão mostradas pela primeira vez.

Estão abertas as inscrições para a sétima edição dos Jogos Estaduais dos Advogados e Estagiários do RS. A competição será dia 4 de agosto, no Parque Esportivo da Pucrs e no Beach Point, em Porto Alegre.

A Universidade Feevale, em parceria com o Novo Hamburgo Business Hotel, realiza a edição 2018 do projeto Cozinha Criativa. O jantar, com o tema Volta ao Mundo em Uma Noite, será quinta-feira (28), no hotel.

O Valen Bar está preparando uma nova festa que promete causar, no dia 5 de julho. A Las Vegas Strip será no clima da cidade do pecado, e terá dançarinos performáticos e algumas surpresas inusitadas.