Notícia da edição impressa de 22/06/2018. Alterada em 22/06 às 09h45min 15 anos

A aniversariante Izabella Petri com o irmão, Edhuardo Rai Bobsin Petri

VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

Izabella Petri comemorou seus 15 anos ao lado dos pais, Marcelo Cesar Petri e Andréa Petri, e do irmão, Edhuardo Rai Bobsin Petri, no Party Room. O projeto da festa, desenvolvido pela Autentique Eventos, foi inspirado na última coleção feminina Dolce & Gabbana, que teve como tema a nova geração de princesas. Adriana Kavietz assinou os dois vestidos usados pela debutante. A comemoração contou com bar de drinks e milkshakes de Dudu das Caipiras e som do DJ Jeferson Leão.

Valkiria Schotkis com Fernanda Schies e Lavinia Vlasak no lançamento da revista VLK, no Rio de Janeiro

/VLK/DIVULGAÇÃO/JC





Green Valley

O Momento Reconstruction, realizado no Pier X, reuniu alguns dos criadores do Green Valley Gramado Music Festival, festival de música eletrônica. A organização anunciou em primeira mão as quatro primeiras atrações escolhidas pelo público. O lineup terá os DJs Alok, Gustavo Mota, Liu e Groove Delight, entre outros que serão divulgados. O evento será em Gramado, no dia 25 de agosto, durante o Festival de Cinema.

Hip Hop

Camila de Carvalho na torcida pelo Brasil na Copa do Mundo, no Bud Basement

THIAGO PITREZ/DIVULGAÇÃO/JC

A movimentação está intensa no Budweiser Basement POA - projeto que ocupa o Cais Mauá durante toda a Copa, com transmissão dos jogos e muitas festas. Nesta sexta-feira, a label I Love Hip Hop anima a noite e espanta o frio do inverno gaúcho. A trilha terá uma mistura de Hip Hop e Funk, com os DJs Milkshake, Heron Love e o funkeiro MC Don Juan. A festa é organizada por Thiago Grandi, Geraldo Birmann e Ricardo Basso.

França

O Café Cantine, em Gençay, na França, está apresentando até o dia 6 de julho, uma mostra fotográfica da artista visual brasileira Marlene Reinaldo, que também atua como produtora cultural em Porto Alegre. Seu trabalho vem sendo reconhecido na França, onde participou da exposição coletiva Meu Brasil, em maio desse ano, na Galerie Space - Bastille, em Paris

Olheiro

Leandro Lima participará do filme sobre Chacrinha

IVAN ERICK/DIVULGAÇÃO/JC

Sucesso como apresentador do programa Dancing Brasil - ao lado de Xuxa Meneghel -, o paraibano Leandro Lima conquistou o público com seu jeito espontâneo e carismático. Lima comemora agora uma nova conquista: vai estrelar o filme Chacrinha, o Velho Guerreiro. Dirigido por Andrucha Waddington, o filme tem estreia prevista para setembro deste ano. No elenco estão ainda nomes como Stepan Nercessian e Eduardo Sterblitch.