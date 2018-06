Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Inéditas

Cézar Prestes, Zuneide de Britto Velho e o artista Britto Velho

O Theatro São Pedro inaugurou a mostra Personagens, com 10 pinturas inéditas de Britto Velho e curadoria de Cézar Prestes. Uma performance de Débora Rodrigues, do espetáculo Brinco de princesa, de Dilmar Messias, homenageou o artista e deu início às comemorações dos 160 anos do teatro. E hoje, dia em que Eva Sopher completaria 95 anos, acontece a reabertura do Memorial Theatro São Pedro, que contará com uma galeria homônima, com um acervo com curiosidades e objetos de Dona Eva, que esteve à frente da instituição por mais de 40 anos.

Exposições

O Santander Cultural inaugura duas mostras exclusivas neste mês. Com curadoria de Paulo Herkenhoff, RSXXI - Rio Grande do Sul experimental, que abre para o público nesta quarta-feira (20), reúne 12 artistas da cena contemporânea gaúcha com 80 obras. Já O museu desmiolado, com curadoria de Ceres Storchi e Cláudia Antunes, é baseado no livro homônimo do poeta Alexandre Brito. A mostra é um convite para refletir o papel e a importância dos museus no mundo. Abertura neste domingo (17).



Pizzaria

Mariano Scorpatini inaugurou a Santi Pizzeria Napoletana, na Galeria Casa Prado

Pizzaria II

Viviane de Faria Miranda e Miguel Barbosa na nova pizzaria, na Dinarte Ribeiro

Feijoada

Bariba Brizola e Maria Julieta Bruno em tarde de feijoada na Leopoldina Juvenil

Múltiplas

O Plaza São Rafael está no clima da Copa e vai deixar os seus hóspedes, amigos e visitantes sempre por dentro de tudo. Um grande telão no Lobby Bar 514 vai alegrar a torcida e mostrar a caminhada brasileira.

O Margs inaugura, nesta terça-feira (19), a exposição Xilos, de Arlete Santarosa, com curadoria de André Venzon. Integram a mostra cerca de 50 xilogravuras de diferentes fases da artista. Visitação até 12 de agosto.

Elisa Scheibe Marty, Thaís Reali e Vanessa Rocha lançam oficialmente, nesta terça-feira (19), a Me Two - plataforma com conteúdo sobre gêmeos e múltiplos do Brasil. O evento será no Magic Games, no Bourbon Shopping Wallig.

A Taittinger, tradicional Maison de Reims, da França, foi anunciada como o champanhe oficial da Copa do Mundo. As bebidas premium ganharão destaque na Copa do Mundo da Rússia em edição limitada.

Sonhos

Depois do sucesso nas livrarias e nas telas do cinema, a famosa história de O Vendedor de Sonhos, escrita pelo psiquiatra Augusto Cury, chega também às salas de teatro. A peça tem roteiro assinado por Cury, em parceria com Cristiane Natale e Erikah Barbin, e fará sua estreia nacional em Porto Alegre. Com realização da Applaus e promoção da Academia do Conhecimento, a primeira sessão será nesta quarta-feira, no Teatro do Sesi.

Setor têxtil

Uma das principais feiras de tecnologias têxteis das Américas, a Febratex (Feira Brasileira para a Indústria Têxtil) será realizada entre os dias 21 e 24 de agosto, no parque Vila Germânica, em Blumenau. O evento chega à sua 16ª edição reunindo mais de 2,4 mil marcas, nacionais e internacionais, que geram o desenvolvimento e proporcionam o avanço tecnológico da cadeia produtiva têxtil mundial.



Chocolate

Em parceria com a Chocolate Planalto, de Gramado, a Salton está promovendo a exposição Alma do Chocolate em sua vinícola. Despertando emoções a partir da produção dos chocolates por meio de imagens da fotógrafa Cibela Selbach, a mostra ocupa a Galeria do Centenário da Salton, em Bento Gonçalves. A essência das fotos é mostrar o que o chocolate provoca nos amantes da iguaria.