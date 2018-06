Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Notícia da edição impressa de 14/06/2018.

Cristiane Haas e Sergio Maia na concorrida feijoada

JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC

A tarde de domingo (10) foi movimentada nas Varandas e no salão Boa Vista da Associação Leopoldina Juvenil (ALJ) por ocasião da Feijoada do Bins Ely. A tarde de confraternização reuniu nomes conhecidos, que degustaram o prato bem brasileiro preparado pela equipe de Cláudio Solano. O DJ Julius Rigotto selecionou uma trilha especial para o happening. Entre as presenças estiveram Suely e Gilberto Petry, Walderez e Carlos Uebel, Vera Helena e Jorge Bins Ely, Cláudia e Pedro Bartelle, Cristina Leal e Carlos Smith, Susana e José Carlos Estefenon. Luciano Gonçalves fez a ambientação dos salões com muito verde. Na ocasião foram recolhidas fraldas para o Lar Santo Antônio dos Excepcionais. A feijoada conta com o apoio da Souza Cruz, Icatu Seguros, Kia Sun Motors, Grafjet, Eisenbahn, Plano Som, Maxxi Econômica Farmácias, Dudu das Caipiras e vinhos Maison Forestier.

Baianidade

O premiado chef baiano Fabrício Lemos desembarca em Gramado para comandar a 2ª edição do ano do Cine Gourmet. O evento gastronômico-cultural, que ocorre de sexta-feira (15) a domingo (17), no Hotel Casa da Montanha, terá como tema Dona Flor e seus dois maridos 2, de Pedro Vasconcelos. A obra cinematográfica também inspirará a decoração do hotel, esquetes teatrais durante o evento e o jantar, inédito e exclusivo.



Arraial

O Arraial dos Advogados 2018, a tradicional confraternização da Caixa dos Advogados do RS promovida em parceria com a Comissão Especial do Jovem Advogado da OAB-RS, será realizada no dia 23 de junho, no Galpão Crioulo Leopoldo Rassier. A animação do evento será com show musical da dupla Marcus & Fabiano. A função terá pinhão, pipoca, quentão, e outros pratos e bebidas típicos das festas juninas.



Múltiplas

Izabella Petry comemora seus 15 anos nesta sexta-feira (15), com festa no Centro de Eventos Party Room. A jovem recebe seus convidados ao lado dos pais, Andrea e Marcelo Petry, e do irmão Edhuardo Rai.

Nesta sexta-feira (15) o projeto Modaut promove palestra com o especialista em Design para sustentabilidade André Carvalhal no espaço Voz, no Shopping Total. Ele abordará o tema Moda com propósito.

A maquiadora Ariane Nunes recebe convidadas neste sábado (16) para o lançamento do AN Studio, novo espaço dedicado à beleza da face.

Eurico Teles, presidente da Oi, estará em Porto Alegre na próxima semana atendendo os colaboradores da companhia no RS. Ele fará uma coletiva de imprensa no dia 18, na loja do Praia de Belas.

O Dado Bier abre as portas do Royal Black Pub, no Bourbon Country e do Dado Garden Grill Praia de Belas, para o público curtir os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia.

Foi inaugurada, na segunda-feira (11), na galeria do Estúdio Zoravia Bettiol, a mostra O Universo Fantástico de Alice. A exposição vai até 13 de agosto.