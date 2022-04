Caio Fernando Abreu continua atual, infelizmente

A criação de Pode ser que seja só o leiteiro lá fora, de Caio Fernando Abreu, ocorreu quando o escritor estava, de certo modo, exilado em Londres. Em sua gênese, podemos identificar desde o sucesso mundial do musical Hair, que estreara no New York Shakespeare Festival, em 1967, até as experiências pessoais e coletivas dos brasileiros, sobretudo dos jovens brasileiros, como então era Caio, nascido em 1948. A obra traduz as frustrações, como ele mesmo reconhece, de quem acreditara na contracultura mas agora, depois do Ato Institucional de 1968 e da repressão, não vê muitas saídas para o futuro. Neste sentido, Pode ser que seja só o leiteiro lá fora é quase uma peça de tese, e este aspecto se sobressai sobretudo quando assistida agora, como ocorreu na semana passada, com a montagem do grupo Teatro Opor que não?, de Santa Maria, que ganhou o Prêmio FAC de Teatro Hoje: Serafim Bemol em 2019, mas que depois, com o advento da pandemia, teve prejudicados seus planos de produção do espetáculo.

Originalmente, Pode ser que seja só o leiteiro lá fora concorreu em 1976 ao Concurso Nacional de Dramaturgia do então Serviço Nacional de Teatro, sendo escolhido para leituras ao longo de todo o país. Em 1977, o espetáculo foi encenado no Teatro Cacilda Becker, do Rio de Janeiro, dirigido por Francisco Medeiros. Em seguida o texto foi imediatamente proibido pela Censura em todo o território nacional e só viria a ser remontado, desta vez em Porto Alegre, em 1983, sob a direção de Luciano Alabarse, no Clube de Cultura, tendo em seu elenco Gilberto Gavronski, hoje diretor teatral em atividades no Rio de Janeiro; Ivan Mattos, atualmente colunista social; João Carlos Castanha; e Mauro Soares, este último recentemente falecido.

O texto mesclava diferentes sentimentos - representados por cada um dos personagens em cena - diante do contexto de então, que uma das frases finais do espetáculo traduz com fidelidade: "Eu acho que a gente só pode dizer que nós não temos culpa. Que nenhum de nós tem culpa de nada. A única coisa que estamos tentando fazer é encontrar o jeito de dar um passo além do fim do mundo" (p. 39).

Assisti e inclusive escrevi a respeito da anterior encenação porto-alegrense. Estava, pois, muito curioso para conhecer a nova produção do grupo de Santa Maria. Foi uma bela surpresa, em todos os sentidos. Primeiro, que o texto de Caio Fernando Abreu continua com enorme vitalidade, agora, ampliado em seu sentido de documento de época. Segundo, porque o diretor Felipe Martinez evidencia qualidades excepcionais, tanto para escolher e dirigir o elenco quanto na escolha da equipe técnica, em especial a cenografia de Cristiano Bittencourt, os figurinos de Luciano Santos (que têm evidente vocação teatral, para vestirem gente que esteja em cena) e a iluminação de Rafael Jacinto. Deve-se destacar, contudo, e acima de tudo, o equilíbrio do elenco. Havia risco de a encenação ficar saudosista. Felizmente, não é isso que acontece: os personagens estão ali, de carne e osso, pungentes, sofridos, divididos, interrogativos. Aliás, a peça de Caio Fernando Abreu, nestes tempos em que arte é palavrão e artista é marginal, ganha uma infeliz atualidade. Aline Ribeiro, como Baby, conduz a trama com segurança: canta bem e revive a juventude da época. Geison Sommer, como Alice Cooper, é perfeito, assim como Luiza de Rossi, que se desdobra entre Mona e Carlinha, antípodas complementares. Juliet Castaldello, como Angel, Janaína Castaldello, como Rosinha, Anderson Martins, na figura de Leão (uma certa ironia), o companheiro de Rosinha - que vem a abortar - e André Galarça, como Léo, completam o elenco. Cada intérprete bem situado em relação a seu personagem.

O enredo avança, o espetáculo prende a atenção, ainda que tenha quase duas horas de duração. E a surpresa: o teatro quase lotado, o que evidencia inclusive uma competência do grupo para divulgar e vender seu trabalho.

Não sei que outros espetáculos concorreram, na época, ao prêmio. Mas tenho certeza de que este trabalho valorizou extremamente a escolha. Deveria cumprir temporada maior em Porto Alegre e permitir o reencontro das novas gerações com a obra dramática de Caio Fernando Abreu.