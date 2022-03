Mário de Andrade dramaturgo: 'O café'

Esta rápida revisita à dramaturgia do primeiro modernismo, aquele dos anos 1920-1930 se encerra com a obra O café, de Mario de Andrade, denominada por ele como um "oratório secular", conforme texto de sua autoria, de 18 de dezembro de 1942, que antecede a publicação do texto da peça dramática.

O café não foi a primeira experiência dramática de Mário de Andrade. Antes, em 1928, ele escrevera o roteiro de Pedro Malasarte, que viria a ser musicado por Camargo Guarnieri. Destaque-se que Pedro Malasarte é figura do folclore medieval popular. Existe na França como Pierre-marche-à-pied; na Espanha, enquanto Pedro Urdemales; pode ser encontrado na Alemanha e até na Rússia. E, Portugal, e depois por transferência, no Brasil, torna-se Pedro Malasarte, que pode ser melhor entendido se decompusermos o nome: más artes, ou seja, é um Pedro (nome comum, popular), de más ações. Na verdade, trata-se de um marginal social que tenta sobreviver às custas de pequenos estratagemas, mas que o transformam numa personagem maléfica, o que não corresponde à verdade. Amadeu Amaral fez belo e interessante levantamento sobre a figura de Malasarte. Eu já registrei sua função na literatura de Erico Verissimo: Malasarte é uma espécie de alter ego do escritor de Cruz Alta. Sobretudo nos livros de viagem e na autobiografia, Pedro Malasarte diz o que Erico Verissimo não ousa dizer.

Não surpreende que Mario de Andrade, pioneiro nos estudos da cultura popular brasileira, tenha escolhido justamente este personagem para a sua primeira incursão dramática. Muito depois, já na sua fase madura, e nos anos de uma espécie de revisão crítica de sua atividade intelectual (é de 1942 a famosa conferência a respeito da revolução modernista de 1922), Mario de Andrade chegaria a concretizar o projeto que, de certo modo, desenvolvera ao longo de quase toda a vida, e que, de tão avançado, de tão utópico, enquanto projeto estético, acabou, parece, assustando ao compositor Francisco Mignone, um dos grandes amigos de Mário de Andrade, e a quem o escritor pedira que musicasse seu roteiro, inclusive por influência de Liddy Chiaffarelli, esposa de Mignone, grande amiga de Mário, e a quem a obra é dedicada.

Seja como for, iniciado lá por volta de 1932, com uma primeira obra intitulada Maracatu do Chico Rei, estreada no Rio de Janeiro em 1934, com a presença de Mário, mas sem as partes corais que ele idealizara, e depois retomada em 1937, por Mignone, O café foi sendo escrito e reescrito ao longo dos anos. Mario de Andrade fora, nos anos 1930, crítico de música de um jornal paulistano. Odiava a chamada ópera italiana, desconhecendo, talvez, a teoria defendida por Antonio Gramsci, de que a ópera italiana era o romance popular francês traduzido para a música, mais ao gosto dos italianos.

Ao mesmo tempo, e trilhando caminho semelhante ao de Oswald de Andrade, mas com maior coerência e consistência, Mario de Andrade vivia um momento de conscientização social, se podemos assim expressar a fase que se segue à chamada Revolução de 1930, que levara Getúlio Vargas ao poder, e depois, o golpe do Estado Novo, em 1937. A industrialização e urbanização de alguns centros brasileiros, dentre os quais São Paulo, revelara as grandes massas proletárias de trabalhadores das cidades, que se somavam, na miséria e no desrespeito que sofriam, às massas rurais camponesas. Assim, Mario de Andrade idealiza, para O café, não personagens individualizados, mas um personagem coletivo, os trabalhadores do porto de Santos, sua exploração e opressão e sua tentativa de reação, esmagada impiedosamente pela polícia burguesa e pela política classista.

Dramaticamente, por ser tão avançada, a obra não foi compreendida, nem pela crítica, nem por Mignone, que jamais realizou o desejo do amigo. De fato, O café é obra pioneira, utópica, e que antecipa, em décadas, experiências posteriores tanto no cinema quanto na literatura. Mas, é bom registrar, pode-se encontrar enfoque similar, e daquela mesma época, no romance Caminhos do sul, de 1945 e que, na época, foi igualmente mal recebido (e sobre o qual tenho longo ensaio mostrando o acerto de sua estrutura narrativa e escolhas estético-formais).

Por tudo isso, pode-se dizer que, da dramaturgia modernista, sobrou, de fato, O rei da vela, de Oswald de Andrade, e O café, de Mário de Andrade. A primeira, só foi encenada nos anos 1960. A segunda, ao menos na forma idealizada pelo autor, continua inédita. Quando será concretizada conforme as anotações do poeta?