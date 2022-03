Criativa e provocativa, mas incompleta

Gilberto Schwartzmann, para além de seu trabalho excepcional como médico oncologista e professor de Medicina, desenvolve uma entusiasmada atividade de animador cultural. Um dos aspectos desta atividade é o seu pendor literário, que inclui crônicas, romances, e agora uma peça teatral, sem se falar, por óbvio, em obras especializadas no seu ramo de medicina.

O lançamento mais recente de Schwartzmann é uma peça de teatro intitulada O sol brilhou na Currúpnia, que tem um subtítulo estranho, Simurgh, a ave sagrada, que se explicita logo no primeiro ato da obra, recém publicada (Sulina, 2022). Este simurgh, diga-se de passagem, é um pássaro mítico da tradição iraniana, gigantesco, mas benfazejo, capaz de unir o céu e a terra. Evidentemente, a narrativa sobre este pássaro é metafórica e simboliza, de certo modo, os dois únicos personagens da obra (ps. 30 a 34), Oneirópolos e Disoíonos, dois velhos atores internados em um asilo. Os nomes dos personagens evidentemente são gregos e têm significados que traduzem as personalidades dos mesmos: Disoíonos, apelidada Didi, é casada com um grande diretor teatral, Dianooúmenos, atualmente entubado e sobrevivendo artificialmente, também apelidado como Didi... O nome Disoíonos significa otimista, enquanto Dianooúmenos pode ser traduzido como intelectual e Oneirópolos deve ser entendido enquanto otimista. Em síntese, o diálogo se dá entre um otimista - o velho ator - e uma pessimista - a velha atriz. Tudo começa quando ele revela que, após ter-se encontrado com o dramaturgo Tennessee Williams, em sonhos, recebeu uma mensagem telepática de Dianooúmenos - que evidentemente é um ser vegetativo, apenas - a respeito de um concurso de dramaturgia recém lançado. Oneirópolos resolve que ele e sua companheira devem escrever uma peça e ganhar este concurso. Com isso, tal a fênix mitológica, eles reviveriam.

A partir daí, e num pouco ortodoxo espetáculo que se distribui por sete atos e um epílogo, os dois artistas recordam grandes peças, dramaturgos e textos que encenaram, trazem à memória alguns poemas, tudo compondo uma espécie de metadramaturgia em que a obra se constrói dentro de outras obras - não falta alusão nem mesmo a ele próprio, dramaturgo e médico.

Devemos lembrar que o chamado teatro romano, com as raridades das comédias de Plauto e Terêncio, estava menos destinado a ser encenado, propriamente dito, do que lido. Encontramos algo dessa tradição na dramaturgia de William Shakespeare, quando em Ricardo III, por exemplo, pode-se compreender que o texto teatral é muito mais para ser ouvido (e imaginado) do que propriamente concretizado num grande espetáculo. Daí, inclusive, a extraordinária e extremamente criativa economia das encenações de Shakespeare.

Schwartzmann tem, portanto, justificativas. O diálogo proposto é fluente, na maioria dos casos. Mas, em alguns momentos, o autor cai na tentação de repetir alguns procedimentos mais narrativos do que efetivamente dramáticos, como ele já realizara no romance Max e os felinos, com muitas citações e explicações totalmente dispensáveis em teatro. Formalmente, também os poemas citados acabam trazendo no próprio texto, e sem a indicação gráfica de ser uma didascália, a origem da obra, coisas que precisam ser revistas. O mais problemático, contudo, no texto apresentado - que tem umas passagens efetivamente hilariantes, outras muito poéticas e um desenlace utópico, mas tocante - é que escrever prosa não é a mesma coisa que escrever dramaturgia. Um princípio primário da dramaturgia é que se escreve para ser falado. Portanto, a língua gramatical nem sempre é a mais propícia, e alguns tempos verbais ou a colocação pronominal precisam quebrar a regra gramatical em prol da fluência da fala e do diálogo. Este problema Gilberto Schwartzmann precisará resolver, revisando seriamente o texto, talvez cortando algumas passagens demasiadamente prosaicas e condensando a ação de modo a poder vir a ser, efetivamente, um espetáculo teatral. Seja como for, a exploração, por parte do autor, de mais um gênero literário, apenas evidencia sua criatividade e constante necessidade de expressão. Por certo, a proximidade mais recente com o Theatro São Pedro levou-o a fazer esta experiência, curiosa, provocativa, oportuna mas que, obrigatoriamente, precisará ser reavaliada.