Oswald de Andrade, muito à frente de seu tempo

A terceira e última peça de Oswald de Andrade chama-se O homem e o cavalo, de 1934. A obra está dividida em nove quadros e, à semelhança de A morta, lembra muito um painel formado por colagens variadas, justamente as cenas de cada um daqueles quadros. Estudiosos como Sábato Magaldi e Fernando Peixoto entendem que a peça tem evidente influência de O mistério bufo, do poeta russo Maiakovski, que, nos primeiros anos da Revolução Russa de 1917, festejou-a entusiasmadamente, mas depois foi uma de suas primeiras vítimas. Estes nove quadros ocorrem cada qual em um espaço diverso, o que, desde logo, torna a montagem extremamente problemática e difícil. Ao mesmo tempo, por ser uma peça de tese, esta multiplicidade de espaços, os mais inusitados possíveis, como veremos a seguir, faz com que o espetáculo possa vir a se tornar uma atração atraente para o espectador, distanciando-o do eventual cantochão discursivo.

Sucessivamente, os nove quadros se passam no céu; no interior de uma nave espacial chamada Ícaro I; um local abandonado no contexto do estádio em que ocorre o derby de Epsom, na Inglaterra; a barca de São Pedro que é, por seu lado, uma metáfora da Igreja Católica e do Vaticano; uma usina industrial do mundo socialista (entenda-se, a União Soviética em construção); uma creche de um país socialista; um Tribunal revolucionário e, por fim, a Gare Interplanetária na Terra Socialista. Esta enumeração deve bastar para que o leitor que eventualmente desconheça o texto possa imaginar tudo o que ocorre na proposta oswaldiana.

Tomemos, agora, os personagens - não todos, que são inúmeros, e alguns de passagem muito rápida, mas escolhamos os principais: São Pedro, o Professor Ícaro (um cientista), o Poeta-soldado, o Cavalo Branco de Napoleão, Cleópatra, Lord Capone (alusão ao gangster norte-americano), Mister Byron (alusão ao poeta inglês), o Soldado Vermelho John Reed (alusão ao grande jornalista norte-americano que escreveu Dez dias que abalaram o mundo), a Voz de Stálin, a Voz de Eisenstein, Einstein, Madalena, Verônica (figuras do Novo Testamento), o Barão Barrabás de Rotschild, Fu-Man-Chu (personagem de romance policial de Sax Rohner), D'Artagnan (personagem de Os três mosqueteiros, de Alexandre Dumas) e, claro, o próprio Jesus Cristo. Não é por nada que, numa primeira e única tentativa de montagem do espetáculo, aparentemente sob a direção do arquiteto Flávio de Carvalho, a polícia tenha proibido sua concretização.

O título é simbólico: o homem é a própria humanidade; o cavalo tem a ver com a indústria e a industrialização, a mecanização da revolução socialista, sem a propriedade privada e a favor das massas trabalhadoras. A alusão ao cavalo tem a ver com a potência dos motores. Historicamente, o cavalo foi animal de transporte, e não apenas de seres humanos. No caso da máquina, ainda hoje a figura é aplicada aos motores de automóveis, por exemplo. Em síntese, a peça discute as relações entre humanidade e industrialização, e seus resultados na construção de uma sociedade socialista, justa e igualitária.

O leitor/espectador precisa estar atento, porque o texto se apresenta como uma espécie de enciclopédia de referências históricas e culturais contínuas. Em última análise, Oswald de Andrade ocupa a cena para discutir, com seus espectadores, o futuro da humanidade industrial. Por isso mesmo, não é casual que alguns personagens se manifestem desde a plateia: o dramaturgo quebra radicalmente a chamada quarta parede do teatro realista.

O texto é ágil, saltando de espaço para espaço, de um tema para outro, mesclando perspectiva histórica com política e religiosa. Oswald de Andrade, a exemplo do que ocorre com O Rei da vela, rompe convenções em todos os aspectos: cênicas, temporais, históricas, de linguagem teatral e de linguagem cotidiana. Ou seja, é um texto absolutamente radicalizado, revolucionário e que, admito, pode ser melhor lido hoje em dia do que, provavelmente, na época de sua criação, uma vez que Oswald de Andrade está muito à frente de seu tempo.

Mas a dramaturgia modernista foi isso. Oswald de Andrade e nada mais. O outro único texto interessante a se discutir é O café, de Mário de Andrade, mas isso fica para uma outra coluna.