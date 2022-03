A morta - Mais viva do que nunca

Ao final do livro Teatro da ruptura: Oswald de Andrade (Global, 2004), Sábato Magaldi escreve: "As comemorações do cinquentenário da Semana de Arte Moderna de 1922 não conseguiram embalsamá-la [a peça teatral] numa redoma de bom comportamento e de um processo histórico terminado. Oswald continua a incomodar, como se fosse um jovem revolucionário escrevendo na atualidade" (p. 178). Publicado em 2004, referindo-se a 1972, o texto de Magaldi se acha profunda e infelizmente atualizado em 2022, quando estamos relembrando o centenário daquela Semana. O mesmo se pode dizer a respeito das realidades sobre as quais aqueles autores escreveram. O Brasil continua um país drasticamente dividido, em que os mortos comandam os vivos (e por isso uma realidade conservadora e reacionária, referida pela dramaturgia de Oswald de Andrade), preconceituoso e parado no tempo: o contexto abordado em 1922 é praticamente o mesmo de 2022. Por isso, não é de surpreender que, publicados os textos de A morta, O rei da vela e O homem e o cavalo, o surgimento da dramaturgia de Nelson Rodrigues, que estreia em 1939, nos permita pensar uma ponte que ligue os dois homens de teatro, ambos dramaturgos, contraditórios e antagônicos.

São três os textos dramáticos mais conhecidos de Oswald de Andrade, todos publicados em vida, embora nenhum tenha sido encenado em sua época: O rei da vela, escrito em 1933 e editado em 1937; A morta, de 1937 e O homem e o cavalo, de 1934.

A morta tem como subtítulo Ato lírico em três quadros; para Magaldi, seria um texto que, nesta série de obras dramáticas do escritor paulistano, daria um passo a mais em relação à obra anterior, O rei da vela. Contudo, reconhece o crítico que se trata de um texto bastante hermético, de difícil interpretação e complexa encenação. Os três quadros em que se divide a obra são "o país do indivíduo", que ocorre em um espaço indeterminado e tem em cena apenas uma Enfermeira, acompanhada de quatro grandes marionetes, que emulam, gestualmente, as falas de quatro personagens que se encontram em dois camarotes que ladeiam a plateia; num deles, Beatriz (despida) e A Outra de Beatriz (portando uma larga túnica negra, que a cobre por inteiro); no outro, o Poeta e o Hierofante. O Hierofante apresenta um prólogo e encerra a peça. Trata-se de figura que, na tradição grega, dirigia os mistérios de Elêusis, relativos às deusas agrícolas; na obra, ele é uma espécie de sacerdote e de adivinho. O Poeta, considerado por Magaldi como o personagem principal, faz evidente alusão à Divina comédia, sobretudo na medida em que ele é apaixonado por Beatriz, a musa de Dante. Contudo, na obra italiana, Beatriz guia o poeta à salvação, enquanto que, na brasileira, é o Poeta quem tenta resgatar e redimir Beatriz, mas esta termina por encaminhar-se ao mundo dos mortos.

A morta, como se disse, não foi jamais encenada em vida do seu autor. Mas Magaldi registra ao menos três montagens a que teve oportunidade de assistir, a primeira das quais em 1971, no Rio de Janeiro, a cargo de um grupo amador e que teve dificuldades em enfrentar a complexidade da obra; em 1972, houve um espetáculo em São Paulo, a cargo do diretor Roberto Lage, mas teria ficado bem aquém das sugestões do texto, diluindo-o; nova encenação ocorreu ainda em 1972, em Juiz de Fora, levada depois ao Festival de Inverno de Ouro Preto, naquele mesmo ano. De minha parte, acrescento a montagem de Ana Maria Taborda, no Teatro de Arena de Porto Alegre, que já registrei aqui em coluna anterior.

A principal marca deste texto é que o espetáculo, concebido como um "ato lírico", coloca-se relativamente distante de um espetáculo dramático tradicional, com princípio, meio e fim. As falas são espécies de colagens. Ficam evidentes, para um bom leitor, a influência do Ubu rei, de Alfred Jarry (1888 e 1896), referida por Oswald de Andrade em vários de seus escritos, e o poema O corvo, de Edgar Allan Poe: neste caso, o personagem encontra-se em cena, no terceiro quadro. Evidentemente, toda a obra deve ser lida como paródia à Divina comédia, no sentido de Backhtin. Oswald de Andrade propõe a releitura não exatamente do poema, mas das situações que o poema desenvolve, para negá-las.

Nas próximas colunas, abordaremos as outras peças de Oswald de Andrade.