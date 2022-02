Primeiras obras dramáticas de Oswald de Andrade

A dramaturgia do chamado modernismo brasileiro, como é consenso entre os estudiosos, é muito pobre. Ao contrário do Romantismo, quando fazia parte do "programa" dos intelectuais e especialmente dos escritores explorar os diferentes gêneros e assim "fundar" uma literatura, o Modernismo não se preocupou muito com a dramaturgia. Claro, aquele "programa" do Romantismo não resultou necessariamente em obras mais significativas. Talvez a grande exceção seja a comédia de Martins Pena, que é pioneiro no gênero e pode ser encenado ainda hoje, com interesse. Mas o Modernismo foi mais pobre ainda, de certo modo. De qualquer maneira, falemos, hoje, do também "pioneiro" Oswald de Andrade.

De modo geral, a segunda fase de criação dramática do escritor é a mais conhecida e discutida, com as obras O rei da vela, O cavalo e A morta. Mas há pelo menos duas obras e um roteiro anteriores que merecem algum registro. Valho-me, para isso, especialmente, do ilustrativo livro de Sábado Magaldi, Teatro de ruptura: Oswald de Andrade (Global, 2004).

Talvez o que de mais importante surge do livro de Magaldi é a revelação de que, ao contrário do que se possa pensar, Oswald de Andrade teve uma relação com o teatro bastante longa e significativa. Ainda adolescente, fez parte de grupos de teatro na escola, e mais adiante ousou ensaiar alguma dramaturgia. Magaldi teve acesso a originais inéditos, fornecidos a ele pelo primeiro filho do poeta. O primeiro deles se chama A recusa, datada de março de 1913. Outro texto dramático de Oswald, também incompleto, é O filho do sonho, de março de 1917. Trata-se, segundo o estudioso, de obra mais ampla e densa. Há um terceiro manuscrito, enfim, de cujo caderno foram arrancadas as primeiras folhas, de modo que não se sabe o título da obra nem se conhecem suas duas primeiras cenas. No entanto, talvez seja o manuscrito mais interessante, que Sábato Magaldi imagina ser datado de após 1917, pois pela primeira vez aparece uma greve de operários na dramaturgia brasileira, tema que só retornaria em Eles não usam black tie, de Gianfrancesco Guarnieri (1958).

Por outro lado, com apenas 19 anos, segundo revela Magaldi (e este material encontra-se publicado em volume da coleção de obras completas de Oswald de Andrade) ele atuou no Diário Popular, enquanto crítico de teatro. Conheceu e teve aproximações com os maiores artistas que passaram por São Paulo, inclusive a bailarina Isadora Duncan, por exemplo. Ou seja, o teatro não era exatamente um campo desconhecido para Oswald de Andrade. Mas suas duas "peças em francês", na verdade, foram escritas em mesa de bar, junto com o poeta Guilherme de Almeida, e a partir de um mesmo episódio, uma frustração amorosa vivida pelo escritor.

De fato, Mon coeur balance (Meu coração balança) e Leus âme (Sua alma) têm certo paralelismo de enredo. Na primeira, ambientada num hotel à beira mar, talvez em Guarujá, membros da burguesia conversam sem nenhum objetivo maior, enquanto dois jovens amigos, Gustavo, mais jovem, e Luciano, pouco mais velho, com cerca de trinta anos, disputam as atenções de uma jovem casadoira, Marcela. Paralelamente, há um outro casal em formação, a jovem Helena e o médico Doutor Mendes. Enquanto esta segunda relação se concretiza no casamento, a primeira se frustra. Marcela, a quem se aplica o título da peça, balança seu coração entre os dois jovens e acaba escolhendo um terceiro.

A segunda obra se passa em São Paulo. Natália forma um par com George, a quem depois abandona, levando a filha pequena, Emma. No início, contudo, tem uma relação com Gastão. Num segundo momento, George reencontra Gastão, sem jamais ter sabido da traição. A filha menor do casal, Carlota, agora é pré-adolescente. E Gastão, que amava sinceramente a amante e se sente por ela traído, tanto quanto o marido, reconhece, na menina, uma antecipação da mulher adulta.

As duas obras apresentam diálogos levas e naturais, apresentados com desenvoltura, guardando a tradição do folhetim romântico, da comédia de costumes e adotando a estética simbolista. Pouco dizem do que, mais tarde, Oswald de Andrade desenvolveria (estas obras estão editadas em um só volume: Globo, 2003).