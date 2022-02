Inesperado, desconhecido mas oportuno

Trabalhando na Rádio Canada Internacional, em Montreal, tive a oportunidade de participar de uma entrevista coletiva do então jovem ator Dustin Hoffmann, em Nova York, quando do lançamento do filme de longa-metragem Lenny, dirigido por Bob Fosse que, mais tarde, tornar-se-ia célebre com o longa-metragem Cabaret. O filme tinha o roteiro de Julian Barry e tomava como matéria-prima uma peça teatral de sua autoria.

Era um filme em preto e branco quando o colorido já era a marca registrada dos grandes filmes de Hollywood, evidenciando que Fosse optara pelo preto-e-branco propositalmente para narrar a história de Lenny Bruce, um dos pioneiros da stand up comedy no mundo, aliás, considerado, em 2004, como um dos três principais artistas deste gênero.

Lenny Bruce nasceu em Nova York, em 1925 e morreu, aparentemente de overdose, em Los Angeles, em 1966, durante um longo processo em que fora acusado de obscenidade em seus shows, sendo condenado em 1964. Apenas em 2003 ele foi perdoado por aquele processo e reabilitado moralmente.

Lenny Bruce, ao que eu sei, é praticamente desconhecido no Brasil. Nos Estados Unidos, contudo, ocupou espaços pioneiros de denúncia contra o status quo norte-americano, falsamente moralista, racista e preconceituoso, rompendo barreiras em torno de comportamentos estereotipados: daí tonar-se uma figura admirada e marginalizado, ainda que tenha realizado performances consagradoras no Steve Allen Show, ou no Carnegie Hall , em 1961 (o espetáculo pode ser assistido no YouTube).

Para quem quiser conhecer o conjunto de seus espetáculos, pode consultar Lenny Bruce - Complete live standup, de 1965 (também no YouTube). Bob Dylan, dentre outros, prestou-lhe homenagem em uma de suas canções, o os próprios Beatles, no álbum Sgt. Pepper's fazem-lhe referências. How to talk Dirty and influence people: An autobiography é a autobiografia do artista, que inspirou, como se disse antes, uma peça de teatro e depois o filme de longa-metragem de Fosse.

É a partir destes originais que Zé Adão Barbosa desenvolveu o roteiro de seu espetáculo Lenny 1966, recém apresentado no Teatro de Arena, na programação do Porto Verão Alegre. Surpreendentemente, o espetáculo, ao menos na primeira noite, teve o teatro lotado, com excelente receptividade.

O título da peça de Zé Adão refere diretamente aquela autobiografia, mas o espetáculo segue - inclusive nos segmentos de vídeo apresentados - o filme de Fosse. Seja como for, Zé Adão realizou uma pesquisa meticulosa e uma cuidadosa recriação do ambiente que envolveu o personagem, interpretado por Anderson Leal, cuja figura e estampa são muito semelhantes ao do personagem original, ao menos tal como aparece nos vídeos disponíveis ou no filme referido.

Certamente a escolha de Zé Adão tem muito a ver com o contexto que vivemos atualmente no Brasil, com preconceitos exacerbados por parte das autoridades que deveriam fomentar a atividade cultural, em nível da administração federal, contra o teatro, e, claro, quanto aos comportamentos dissonantes, socialmente falando.

Ao mesmo tempo, tendo assistido a uma estreia em que boa parte do público tinha alguma relação direta ou indireta com os realizadores, fiquei imaginando o quanto uma plateia comum entenderia o contexto vivido pelo personagem e o sentido mais amplo do espetáculo, porque todo o roteiro, na medida em que segue as obras antes referidas, parte de um pressuposto de conhecimento/reconhecimento do contexto.

O uso dos vídeos, inclusive com a participação de um elenco coadjuvante do qual chega a fazer parte o próprio diretor, enquanto o juiz que condena o ator, dinamiza o espetáculo, que tem a seu favor a proximidade do personagem com o público, graças ao espaço do Teatro de Arena. O espetáculo é interessante, mas certamente Anderson Leal precisará pontuar e ritmar mais sua performance, dando-lhe maior consistência e verossimilhança.

Lenny 1966 é daqueles espetáculos inesperados que se tornam verdadeiras joias na programação teatral da cidade. Precisa ser visto mais amplamente, por sua oportunidade e pelo debate que suscita.