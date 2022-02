Pedagógico mas muito longo

O centenário de nascimento de Leonel Brizola, personalidade controvertida mas extremamente atuante e influenciadora da política sul-rio-grandense e brasileira, faz com que uma série de homenagens ocorram em todo o Estado e fora dele. Uma delas ocorre nas artes cênicas, com a montagem da peça teatral Leonel, que Caco Coelho escreveu e dirigiu, resultando num espetáculo de cerca de três horas de duração, a que assisti na primeira performance especial para convidados. Posteriormente, a temporada da peça, que está incluída na programação do Porto Verão Alegre, foi suspensa e adiada, por um dos integrantes do elenco estar com Covid. A peça estreará formalmente ainda em fevereiro, se tudo der certo.

Leonel tem o principal mérito de evidenciar uma exaustiva e dedicada pesquisa por parte da equipe que auxiliou Caco Coelho, a cargo de William Keefer, com participação de Gabriel Testa Coelho, que também é assistente de direção. O resultado é uma obra que semelha os históricos murais mexicanos, sintetizando não apenas a vida do personagem, quanto o contexto em que ela se desenrolou.

Na primeira hora e meia o roteiro recupera os dados biográficos mais pessoais de Brizola, desde seu nascimento e o assassinato do pai por motivos políticos, deixando-o órfão com apenas um ano de idade. Segue-se a mudança para Porto Alegre e o início da carreira política, enquanto deputado estadual. A segunda parte está centrada no período do exílio, nos acontecimentos durante a ditadura pós 1964 e tudo o que se seguiu depois.

Este tipo de espetáculo não é exatamente inédito. Lembro que Dias Gomes, em 1968, escreveu Doutor Getúlio, sua vida, sua glória, no formato de grande musical, aqui em Porto Alegre apresentado no antigo Teatro Leopoldina. A opção de Caco Coelho não foi pelo musical, ainda que a trilha sonora esteja bastante presente no decorrer do espetáculo, com participação ao vivo de João Maldonado (teclado, na abertura), Duca Duarte e Pirisca Grecco, ao violão. Caco Coelho parece se inspirar mais na primeira fase do teatro épico de Bertolt Brecht, sobretudo pela informalidade das cenas que se desenrolam sucessivamente, montando uma narrativa que recupera episódios significativos do personagem. Falta ao roteirista e diretor, contudo, certo senso de humor que equilibra aquelas primeiras obras de Brecht, inclusive a ironia. Caco Coelho, quando se permite, através de algum narrador, comentar um acontecimento, o faz com certa acidez, o que nem sempre ajuda na correta avaliação do episódio, o que ocorre sobretudo na segunda parte do espetáculo, quando se critica duramente o Exército pelo golpe, pela aliança com os Estados Unidos e pelo alinhamento do Brasil com a Operação Condor. O roteiro chega a ratificar a tese de que Jango e Juscelino, além de Lacerda, teriam sido assassinados por ordem da ditadura.

O espetáculo, que, ao cobrir uma vida inteira marcada por múltiplos episódios e personagens, necessitaria de um elenco numeroso, resolveu a questão através de uma metodologia que lembra o sistema coringa, criado pelo dramaturgo Augusto Boal ainda nos bons tempos do teatro Opinião, pelo qual um mesmo ator não só interpreta diferentes personagens quanto um mesmo personagem é vivido por mais de um intérprete, sobretudo no caso de Brizola, que termina sendo personificado pelo próprio diretor, na última parte do trabalho.

O elenco é formado, além de Caco Coelho, por Camila Falcão, que incorpora uma corifeia ou narradora; Duca Duarte, Fera Carvalho Leite, Lisandro Belotto, Marisa Mendo, Paulo Roberto Farias e Pirisca Grecco. Um grupo de jovens incorpora o chamado Grupo dos Onze, distribuindo-se pela plateia e fazendo intervenções ao longo do espetáculo. O figurino de Mari Collovini buscou ser fiel às diferentes épocas; a iluminação de Guto Greca é fluente; a trilha sonora recupera composições de época e auxilia muito na ambientação.

O espetáculo é interessante, sobretudo durante a primeira hora. Mas suas excessiva duração, chegando a três horas, acaba cansando. Caco Coelho, se quiser que o espetáculo alcance carreira nos palcos, precisará necessariamente cortar o texto. A gente acaba perdendo a atenção por excesso de informações. De qualquer modo, é uma bela homenagem a Leonel Brizola e não deixa de ser uma boa proposta para que, em pouco tempo, um jovem conheça algo do personagem e da história nacional.