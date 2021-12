Não basta construir teatros, há que mantê-los

Não basta construir e inaugurar um teatro. É fundamental ter um projeto de manutenção. Beatriz Araújo, ao prestar contas das atividades da SEDAC em 2021, destacou este desafio: mal abertas as portas de uma instituição, ela começa a se desgastar. Aliás, como a vida humana: recém nascido, o indivíduo inicia seu percurso para a morte.

Os desafios para a manutenção de um teatro são enormes. Recente manchete da Folha de S. Paulo indica que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ao reabrir suas portas depois do pico da pandemia com o balé Paquita, de 1846, apresentava cheiro de ratos mortos nos camarins, sobretudo porque os dutos do ar condicionado estão absolutamente entupidos. O piso do palco está deficiente, com buracos, com inclinação de mais de 4,5 graus, o que tem ocasionado tombos de bailarinos. O projeto prevê a colocação de um piso flexível, que amacie os saltos e as piruetas, mais caro, mas mais seguro. O mais grave é que, segundo denúncias de funcionários, nenhum dos protocolos contra a Covid, propostos pela Fiocruz, tem sido seguido, o que significa um risco constante e radical à saúde de todos.

O contraste vem de um outro teatro, este situado na cidade portuguesa do Porto e que está completando 88 anos de existência. O Rivoli, que estava para ser derrubado, há uns poucos anos, reabriu, recentemente, e apresenta uma programação intensa. Sua atual direção, inquirida sobre projeções para os próximos meses, lembra que aquela instituição também já experimentou múltiplos percalços, mas sobreviveu, e expressa um otimismo moderado, já que a Covid volta a sofrer incrementação na Europa, o que pode atingir Portugal. De qualquer modo, o Rivoli reabriu suas portas no segundo semestre deste ano e já tem uma agenda carregada para o ano vindouro, levando em conta que as temporadas europeias se desenvolvem de agosto de um ano a junho do ano seguinte.

O Theatro São Pedro, no ano passado, foi o primeiro a fechar suas portas, em 16 de março, mas o primeiro a reabri-las, neste ano, no dia 27 de maio. O que pareceu um fechamento total da instituição, contudo, conforme as últimas informações que se recebe, foi, na verdade, um período de planejamento e organização de iniciativas que agora se concretizam numa multiplicidade de ações que institucionalizaram juridicamente o teatro. Por exemplo, o governador Eduardo Leite, com a participação da secretária Beatriz Araújo, assinou documentos que formalizam a propriedade dos terrenos sobre os quais está edificado o Multipalco, e que até então pertenciam ao Governo do Estado. Do mesmo modo, no mês passado, o Governador sancionou projeto de lei, aprovado pela Assembleia, incluindo a possibilidade de funcionamento de estacionamento e garagem, o que ajuda na manutenção e autossuficiência da instituição.

Encerrando a agenda do ano na última quarta feira, o teatro está fechando suas portas durante três meses, quando todo o equipamento de ar condicionado, com 35 anos de vida e totalmente fora de funcionamento, vai ser substituído por um maquinário absolutamente novo, propiciado através de um antigo projeto apresentado, pela Associação Amigos Teatro São Pedro, à lei de incentivo à cultura, federal, que havia sido abandonado, mas que foi retomado depois que seu novo Presidente, Gilberto Schwartzmann, assumiu o cargo, com patrocínio da Gerdau, num valor de 7,5 milhões de reais. O teatro deve reabrir no dia 20 de março para o concerto comemorativo aos 250 anos da cidade de Porto Alegre. A mesma associação já contratou a atualização do teatro italiano que existe no Multipalco, para depois encaminhar projeto que busque a lei de incentivo à cultura federal. Outro projeto de 13 milhões, para acessibilidade e prevenção de incêndios, já está concluído.

Enquanto isso, o Multipalco começa a retomar suas obras de conclusão, graças à verba de 7,5 milhões de reais concedidos pelo Governo do estado, cujos projetos foram atualizados em tempo recorde, resultando no edital de licitação a ocorrer no próximo dia 17 de janeiro. A obra concluirá o teatro oficina (cujo piso flexível já começou a ser colocado, com a chegada da madeira especial para a obra), sala de dança e sala do circo, além de camarins, banheiros e áreas de acesso de todo o complexo.

Em resumo, a Covid fechou os teatros, mas não impediu ações para as suas recuperações.