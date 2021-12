Kintsugi - Espetáculo antológico a ser mais conhecido

Três questões fundamentais sustentam a criação do espetáculo Kintsugi - 100 memórias, que escolhi propositadamente para ser o comentário com o qual encerraria as avaliações dos espetáculos apresentados pela mostra do Palco Giratório, do SESC, deste ano. A primeira é a memória do grupo: o Lume é uma troupe que tem décadas de existência; a segunda é a memória individual de cada ator e atriz; e a terceira é a mescla destas duas memórias com a memória social do País. Só isso bastaria para justificar um espetáculo que passa da hora e meia de duração e, quando termina, a gente fica querendo mais.

Num debate que se seguiu ao espetáculo, e que se encontra gravado no mesmo vídeo da peça (disponível no YouTube), Renato Ferraccini, um dos quatro integrantes do grupo, explica que, ao selecionar os episódios, eles tiveram um referencial: a memória de cada um que servisse como memória coletiva. Esta é a perspectiva, aliás, da abordagem mais clássica e mais dinâmica ainda hoje remanescente, a obra de Maurice Halbwachs, que viria a ser assassinado num campo de concentração nazista. Outra questão fundamental é que a memória não é um resgate do passado, mas uma atualização no presente. Porque a memória é um processo seletivo, que também pode significar calar, esquecer, apagar de alguns momentos.

Kintsugi é um termo japonês que significa "emendar com ouro" e serve para a restauração de cerâmicas e porcelanas: é uma metáfora perfeita para o espetáculo que abre e se encerra com o palco escuro, com um único foco de luz justamente sobre um bumbo (ou surdo, instrumento musical) que, por sua configuração, parece ser uma cerâmica marajoara brasileira. A cerâmica quebrada vai ser reconstituída através do espetáculo. 100 memórias é exatamente isso: uma tessitura quase infindável, que no início deve ter surgido a partir de improvisações, de processos de "tempestade cerebral", em que uma ideia puxa outra. Este mesmo processo, contudo, deve ter sido depois cuidadosamente discutido, analisado, avaliado e dele se selecionaram as passagens a serem trazidas à cena. A partir daí, surge um roteiro que precisa ser rígido e seguro, porque sem ele o espetáculo se quebra, se perde.

Além de Renato, Ana Cristina Collia, Jesser de Souza e Raquel Scott Wehbi alternam-se nas rememorações a partir de um pseudo-episódio que teria deflagrado toda a concepção do espetáculo: numa reunião de encerramento de curso, os atores são desafiados por um diretor-visitante, que no espetáculo se chama Alfa, a falarem sobre o que imaginam como sendo o futuro do grupo. Neste momento, Renato teria afirmado não necessitar dos demais, gerando verdadeira batalha campal entre eles. A encenação se constitui de treze versões diferentes, cada uma acrescentando detalhes e trazendo sutilezas daquela memória. Mas, ao longo dessas memórias, surgem objetos pesquisados, selecionados e trazidos à cena por cada intérprete que, a estas alturas, é um personagem. Não interessa se isso é "verdade" biográfica ou não, do grupo ou do intérprete, mas se torna a "verdade" do espetáculo.

Há um terceiro tema que também funciona como guia fundamental para a encenação: o chamado mal de Alzheimer, que levou a equipe a pesquisas de campo, em torno de três personagens nomeados enquanto Rosa, Edson e Regina. Há uma evidente homenagem do grupo a estas pessoas. Mas há uma intencionalidade de chamar a atenção para esta doença que, silenciosa, instala-se numa pessoa e quando ela é percebida, é quase sempre tarde para ser debelada. Mas aqui, também, vejo uma metáfora: desde o golpe de março de 1964, e recrudescendo no atual momento da administração federal, temos uma deliberada intenção em "apagar" a memória - leia-se, a História - do país. Daí que Kintsugi é a proposta de um exercício coletivo de relembrar, de memorizar e, por consequência, de fixar e compreender.

Há alguns anos, o Palco Giratório trouxe um espetáculo antológico, Luiz Antonio-Gabriela, de Nelson Baskerville, que retornou, um ano depois. Acho que este Kintsugi - 100 memórias é outro destes espetáculos. Ele precisa voltar numa próxima edição, trabalho soberbo do diretor Emilio Garcia Wehbi, que é preciso ser mais conhecido.