Reflexão, proximidade e conivência

Uma hora e quinze minutos, a atriz Fernanda Carvalho Leite e o diretor Bob Bahlis reuniram talentos e buscam dar um recado direto: Velha D+, grafado assim mesmo, é um monólogo criado a partir de um texto original do diretor, a que a atriz acrescentou suas próprias observações e experiências, especialmente em torno das dúvidas que assaltam a uma mulher que está entre os 40 e os 50 anos: jovem demais, velha demais? Para o quê? Lembremos a sempre referencial obra literária do romancista francês Honoré de Balzac, A mulher de trinta anos, de que derivaria, mais tarde, o adjetivo "balzaquiana". É evidente que, assim como para o homem, a melhoria de qualidade de vida, a higiene pessoal e social, os remédios e uma série de outras conquistas que formam a "civilização" fizeram com que estas faixas etárias fossem sendo empurradas para mais longe. Mas os preconceitos não deixam de existir e se traduzem, especialmente, no vocabulário (tipo "tio/tia" ou "velho/velha"). E certamente num universo machista, o problema a ser enfrentado pela mulher é bem mais complexo que o problema do homem: admite-se que o homem case-se com mulher muito mais jovem, mas o contrário necessariamente é traduzido como "golpe do baú", e por aí afora. O homem pode ter cabelos grisalhos (é charmoso) mas à mulher, na maioria das vezes, isto é interditado, e assim vamos.

Aproveitando o período de recolhimento obrigado pela pandemia, o diretor Bob Bahlis escreveu um primeiro texto que, mais adiante, passou a ser trabalhado, ainda à distância com a atriz. O resultado não é apenas um espetáculo para fazer pensar, mas também para ser visto e ouvido: Fernanda dança e canta, além de atuar em interpretação solo, numa proximidade física a que o Espaço Livre a obriga. O resultado é um sentimento não exatamente de voyeurismo, porque há um convite explícito para a aproximação, mas de intimidade que em geral não se permite às pessoas desconhecidas. Disso tudo resulta que desde o momento em que a atriz/personagem adentra o espaço arena em torno do qual se dispõe o público (pequeno em número, quer pelas exigências legais, quer pela concepção do próprio espetáculo), não conseguimos mais tirar os olhos da figura feminina. O espaço é pequeno, mas se multiplica. Fernanda conta com a ajuda de um notebook para acompanhar o roteiro, mas as canções são introduzidas por um outro equipamento que é manipulado pelo diretor. Há uma evidente simbiose entre ambos, levando-se em conta que se conhecem há muitos anos e trabalham juntos também há muito tempo.

A trilha sonora é assinada por Rodrigo Fernandez, que cria canções bastante personalistas. A ambientação é de uma casa a que foi permitido o acesso àquele público. Contando com técnica de canto de Adriana Deffenti, fonoaudiologia de Lígia Motta, técnica de trapézio de Roberta Altaya e fisioterapia de Margareth Leyser, Fernando Carvalho Leite se apresenta com segurança e naturalidade. Domina a cena, domina sobretudo o ritmo do espetáculo, o que é fundamental, tornando-o crível e verossimilhante, de tal modo que se apaga a distância entre intérprete e personagem.

Este foi o primeiro espetáculo, fora alguns dos mais recentes festivais, como o Porto Alegre em Cena, que ocorre com plateia ao vivo. Evidentemente, isso provoca uma emoção e uma proximidade, uma conivência mais acentuada. Sem dúvida este espetáculo poderia ser assistido mediante a intermediação de câmeras, em uma versão digital final, mas esta proximidade que o espetáculo ao vivo possibilita não teria sido concretizada. Parabéns à equipe por ter ousado. Sorte nossa que as condições do contexto pessoal e familiar da atriz permitiram que ela dispusesse de um espaço próprio, que não depende diretamente da bilheteria, o que seria mais difícil.

Seja como for, voltar a assistir a um trabalho ao vivo, e nestas condições de verdadeira comunhão entre o artista e o público, foi uma experiência muito emocionante. O espetáculo deve cumprir uma temporada pelo menos até perto do Natal, o que garantirá oportunidade a todos os interessados para o conhecerem e com ele se emocionarem.