É preciso olhar além do umbigo

Nesta coluna, volto a falar de diferentes espetáculos propostos pelo Palco Giratório do Sesc, em edição exclusivamente digital. Selecionei espetáculos de dança, num total de quatro trabalhos. Começo, aleatoriamente, por Terreiro envergado (Paraíba), que propõe uma interação entre tradições populares e alguns aspectos experimentais das artes cênicas. O espetáculo está bem adaptado à versão digital, com quatro câmaras que permitem perspectivas variadas do trabalho, com participação de dois intérpretes, um bailarino e um ator. Ambos têm um bom treinamento nestas atividades, alternando-se nas cenas que exigem bastante esforço físico. O espetáculo, porém, e em que pese algumas passagens interessantes, é demasiadamente lento e fragmentado, de modo que, apesar de durar apenas 40 minutos, acaba sendo cansativo. Ambientada numa espécie de arena (daí o terreiro do título), a proposta é interessante, mas precisa ser mais refinada e objetivada.

O vazio é cheio de coisa (Brasília) tem apenas uma intérprete, Poema Mühlenberg, idealizadora do trabalho. Apesar de constar enquanto dança, entendo tratar-se mais de um espetáculo de malabarismo, sem que isso implique em qualquer desqualificação do espetáculo que é, antes de mais nada, muito bonito, cenicamente falando; evidencia um preparo físico tão admirável quanto invejável da intérprete e se apresenta como uma proposta totalmente inovadora enquanto espetáculo cênico. Há um único objeto em cena com que a bailarina contracena, uma vara de bambu que, neste sentido, torna-se, igualmente, sujeito do espetáculo. É da interação perfeita dos dois elementos que o espetáculo se concretiza. A trilha sonora e a iluminação desempenham funções importantes na concretização do espetáculo que, não obstante o esforço da intérprete, não chega a desdobrar uma narrativa e, neste sentido, limita-se a um brilhante exercício, terminando como começou. O domínio de Poema em relação ao bambu é realmente surpreendente e por vezes altamente poético.

Outro espetáculo de dança selecionado é Meia noite (Pernambuco). Partindo dos movimentos da capoeira, Orun Santana, em seu solo, homenageia a memória do pai, fundador de um movimento social em Recife. O espetáculo pretende trazer à cena as diferentes dificuldades que a cultura negra e os afrodescendentes brasileiros enfrentam em seu dia a dia. O trabalho, contudo, embora sem palavras, acaba se tornando discursivo, pelo desenrolar muito lento e pela inclusão de alguns elementos que, isoladamente, acabam perdendo sentido, ao menos para quem não conviva diretamente com aquela comunidade. É o caso de uma bandeirola que, em certo momento, é exibida pelo bailarino. Com os dizeres "Moa vive". Quem é Moa? O que tem ele a ver com o espetáculo? A gente pesquisa e logo volta à memória o caso do assassinato de Moa do Katendê, em 2018, a partir de alguma disputa que a polícia entendeu ser política. Seja como for, embora o caso, na época, tenha sido notícia natural, acabou esquecido. Para ser incluído num espetáculo em nível nacional, precisaria de outra contextualização, sem o quê fica um elemento narrativamente perdido e sem sentido.

Por fim, Salão (Bahia) é criado por um coletivo de bailarinos assumidamente homossexuais e que pretende trazer a discussão de tal tema em seus trabalhos. E eis aqui o melhor trabalho deste conjunto: ele é inteligente, marcado por algum bom humor, com uma coreografia bem ritmada, um figurino criativo, uma trilha sonora muito bem pesquisada e, sobretudo, uma perspectiva de universalidade que faz com que tenha sentido em qualquer contexto. Para não deixar de se falar na qualidade excelente dos cinco intérpretes bailarinos.

Em síntese, o que chama a atenção, a partir destes trabalhos, é a dificuldade de se compreender que um espetáculo deve ser pensado para ser assistido e compreendido por outras pessoas, que não o próprio grupo ou artista. Ou seja, um espetáculo não deve agradar ao umbigo de seu criador, mas deve ser capaz de dialogar com outras pessoas e, assim, estabelecer um processo comunicativo que faz com que se possa aderir efetivamente à proposta. Com exceção do último trabalho aqui citado, todos os demais, em percentuais variados, ficaram devendo e, por isso, não chegaram, realmente, a conquistar o espectador.