Enfrentando o dragão da morte

O segundo espetáculo trazido pelo projeto da Mostra TPE da Ufrgs, ao longo de setembro, apresenta um espetáculo de cerca de 20 minutos denominado Como cavalgar um dragão. O trabalho tem direção, fotografia, edição e som de Henrique Strieder e Renata Lorenzi, inspirado em obra de Diogo Liberano. O enredo aborda uma pequena comunidade de jovens, formada por Letícia, Odilon, Verônica, Andréia e Rita que, em certo momento, enfrentam um desafio quase incompreensível: Letícia se suicida e o grupo, num primeiro momento, se dissolve.

O roteiro se inicia no momento em que Andréia retorna à antiga casa em que moravam, após o suicídio da amiga. Todos os integrantes da comunidade se dispersaram e ela trata de contatar um a um para que eles ao menos busquem alguns objetos e coisas abandonadas, quer de suas propriedades, quer lembranças deixadas por Letícia.

O espetáculo a que assistimos está definitivamente vinculado à linguagem cinematográfica, nada mais tem a ver com teatro filmado ou linguagem híbrida. É um excelente trabalho de cinema, em que Andréia vai telefonando a cada amiga e ao amigo Odilon, no sentido de discutir com eles o resgate das coisas abandonadas. Cada qual teve uma reação diversa: o rapaz sente-se perdido; uma das jovens optou pela terapia; outra, enfim, simplesmente sumiu. À medida em que os telefonemas se sucedem, parece ocorrer um gradual resgate das relações interrompidas inesperadamente. A narrativa se encerra quando Andréia, cumprida a sua tarefa, fecha a casa, disposta, aparentemente, a também deixá-la, ainda que momentaneamente, ocasião em que as coisas se modificam e o relato se encerra.

O roteiro é seguro. O andamento da narrativa, do mesmo modo, alternando-se entre as personagens, vai trazendo os detalhes a respeito das reações de cada uma, ao mesmo tempo em que ilumina os comportamentos das demais figuras, compondo, assim, gradualmente, uma espécie de caleidoscópio que acaba por formar uma unidade: é como um labirinto fragmentado em que, inesperadamente, os caminhos aparentemente sem direção acabam se encontrando em um determinado ponto, onde voltam a se cruzar.

Cláudia Carvalho, Maria Fernandes, Nairim Tomazini e Pedro Schilling são os quatro intérpretes, já que Letícia, a suicida, a quem todos se referem, é uma presença ausente. O título, certamente bem achado, faz referência a este "dragão" que é a morte, sobretudo a morte trazida pelo suicídio. O acontecimento precisa ser compreendido por aqueles que o sofreram, para então poderem aceitá-lo e incorporá-lo enquanto uma experiência de vida. É significativo que, sem nenhuma intromissão externa na narrativa, graças à sucessão de diálogos que ocorrem através dos telefones celulares, as personagens vão gradualmente resolvendo suas diferenças e incompreensões, até chegarmos ao momento final do relato. Não há, neste sentido, juízos de valor, por parte do narrador, a não ser aqueles que são eventualmente externados pelas personagens entre si, numa espécie de provocações mútuas e desafios a serem enfrentados e resolvidos. Disso resulta uma obra dinâmica e equilibrada, que prende a atenção do espectador, resultando num trabalho sempre interessante.

O que fica evidente, a partir deste trabalho, e confirmando o que eu já havia registrado a propósito do espetáculo anterior, é que o trabalho desenvolvido no DAD - Departamento de Arte Dramática da Ufrgs efetivamente está se ampliando e ultrapassa a tradicional proposta do departamento, vinculada às artes cênicas, especialmente ao teatro e, quando muito à dança, para buscar a alternativa do vídeo ou do cinema, o que me parece muito positivo. Diante da quase impossibilidade de se fazer teatro - que exige a convivência - a opção pela produção de roteiros, e não de textos dramáticos, abriu uma oportunidade altamente positiva para novas experiências, o que significa, também, outras possibilidades de mercado de trabalho.

No caso deste trabalho, e até pela centralização das funções produtivas em apenas duas pessoas, evidencia-se mais claramente a maturidade e o controle qualitativo do trabalho, que apresenta, por isso mesmo, unidade superior ao trabalho a que assistimos antes. Agora, fica a expectativa sobre os próximos espetáculos, que deveremos conferir.