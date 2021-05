Sem poder atuar, escreva-se

A diretora teatral Desirée Pessoa é hoje uma figura referencial nas nossas artes cênicas. Ela não só criou e dirige o Neelic - Núcleo de Experimentação e Expansão da Linguagem Cênica, produzindo espetáculos, no mínimo provocantes e incomuns, quase sempre extremamente críticos a diferentes aspectos de nossa realidade, quanto, ao longo deste largo período de afastamento social e de interdição de espetáculos, nesta extremamente importante comunhão do artista com seu público, resolveu registrar suas reflexões e depoimentos em torno de todo o seu trabalho. O resultado é um conjunto de três volumes denominados Éticas no teatro.

Éticas no Teatro I traz um primeiro texto explicando o porquê de estes volumes trazerem este título. É evidente que chama logo a atenção - num tempo e numa sociedade claramente distanciada da preocupação ética - que Desirée Pessoa assim intitule seu trabalho, o que é, desde logo, um desafio. Na abertura do texto, uma surpresa e uma inovação: "Utilizo a expressão no plural em diversos momentos, visto que compreendi, ao longo dos anos de pesquisa que, para pensarmos e agirmos a partir de pressupostos em que acredito, como diferença, alteridade, dissolução de fronteiras e identidades, dentre outros, é necessário aceitarmos a pluralidade de possibilidades de composição no campo da ética, no que se refere às artes cênicas de modo geral" (p. 18). A ética tem a ver com o conjunto de valores que guiam os comportamentos sociais. De modo geral, eles se amalgamam unissonamente e identificam um certo conjunto social. Por isso, de modo geral, sempre se falou a respeito da ética, assim, no singular. Desirée Pessoa, contudo, propõe uma leitura diversa. Identificando-se claramente com uma perspectiva pós-moderna, a diretora propõe uma abertura do termo para esta mesma diversidade: assim como não haveria uma cultura, mas diferentes culturas, Désirée defende uma multiplicidade de comportamentos, e não apenas um único, a ser socialmente validado, certamente porque isso significa escapar à ditadura etnocêntrica e autoritária das classes dominantes, como dirá Marx. Há, pois, diferentes éticas, diferentes conjuntos de normas comportamentais; diferentes, não melhores ou piores, mais ou menos apropriadas. Este é um rompimento epistêmico importante e só isso já justificaria a leitura destes textos.

As reflexões da autora ocorrem a partir de sua experiência criadora na cidade de Porto Alegre, portanto, num lugar e no contexto historicamente identificado e a partir de situações objetivamente identificáveis. Seus textos partem, assim, de seu trabalho junto ao Neelic, criado em 2003, como consequência de uma série de oficinas que ela desenvolvera. O que parece ser um detalhe ou um parêntese torna-se, então, altamente significativo: o Neelic começa a atuar num espaço público incomum para um grupo de teatro, porque normalmente desqualificado, marginalizado e até amaldiçoado: o Hospital Psiquiátrico São Pedro. O projeto do chamado "condomínio cênico" naquela instituição desenvolveu-se entre 2000 e 2016, em espaços já então desativados. Após sua saída daquele espaço, o Neelic constitui um espaço próprio, onde já realizou muitos espetáculos.

Desirée Pessoa adverte que não pretende, com estes registros, criar cânones para as ações do grupo ou dela mesma: "Compartilho caminhos e percepções, mas de modo algum busco aqui fechar o debate" (p. 26). O primeiro volume traz, assim, uma espécie de guia de leitura, a que se segue uma síntese a respeito da trajetória do grupo teatral e, por fim, um primeiro texto a respeito da ética na criação dramática. O segundo volume, o de mais páginas, mostra esta prática ética nos encontros com outros grupos teatrais, como o Lume, da Unicamp, e a Cie. Dos à Deux, creio que do Rio de Janeiro, e que já visitou nossa cidade em pelo menos duas ocasiões, que me lembre. O centro destas reflexões: o corpo e sua importância na criação: daí o teatro performativo. O terceiro volume, enfim, aborda as experiências com os espaços, em especial o Hospital Psiquiátrico São Pedro e depois a Usina do Gasômetro.

Raras vezes os grupos artísticos, aí incluídos os conjuntos de artes cênicas, conseguem conservar e utilizar documentação de suas próprias trajetórias para a produção de documentação tão séria e consequente quanto esta que Desirée Pessoa nos entrega. Mais do que falar a respeito de um grupo, o que estes três volumes nos permitem é conhecer diferentes processos, sobretudo coletivos, de criação. E isto é uma preciosidade. Os volumes são editados pela Oikos, com financiamento do Fumproarte. Dinheiro público muito bem empregado.