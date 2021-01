O que esperar da agenda cultural de 2021?

O ano de 2021 está começando, mas nesta sua primeira semana, ao contrário do que tem ocorrido em outras temporadas, não temos muitas perspectivas para alguma programação em nossas salas, até porque, a se julgar por estes primeiros dias de veraneio, as consequências serão bastante negativas a partir de março. Apesar de tudo isso, contudo, pode-se antecipar que ao menos o Porto Verão Alegre está organizado e todo programado para uma edição histórica e inovadora. Rogério Beretta, ator e produtor, e um dos coordenadores do projeto, antecipa que o Porto Verão Alegre de 2012 está planejado para ocorrer entre 10 de março e 11 de abril. A transferência de datas está levando em conta, justamente, as consequências do veraneio e as possibilidades de chegada da vacina. Para o projeto deste ano, haverá três diferentes módulos de espetáculos: a) os presenciais ocorrerão num palco a ser montado no estacionamento do shopping Total, na Cristóvão Colombo (bairro Floresta), palco aberto, com exames prévios de Covid com 72 horas de antecedência aos espetáculos, para todos os artistas, distanciamento seguro, técnicos com máscaras, e assim por diante; b) estão programados, ainda, ocupação de alguns teatros, dentro das condições que então vigorarem (por exemplo, um terço das poltronas, etc.), com outros espetáculos; c) espetáculos que terão performances em espaços variados, a serem transmitidos digitalmente, em streaming.

Ou seja, o Porto Verão Alegre está, não apenas se reinventando, quanto, de certo modo, está até mesmo se ampliando para atingir maior e mais variado público. Beretta antecipa que aqueles espetáculos, como o dele próprio, em que atua com a esposa, ou solos do tipo stand up comedies terão maiores facilidades de programação, mas revela que a proposta levada aos mais tradicionais patrocinadores do festival, em anos anteriores, teve boa acolhida e apoio, de modo que o festival já está com um bom respaldo financeiro para a sua concretização. Claro, tudo isso dependerá do que vier a ocorrer nas semanas que se seguirem à abertura deste novo ano, já que, com toda a certeza, mesmo que a vacinação massiva ocorra o mais breve possível, isso não nos livrará, de imediato, desses cuidados de distanciamento dos últimos meses.

Outra questão importante a ser observada, por certo, será o comportamento dos teatros e grupos artísticos da Europa, uma vez que, embora a pandemia esteja recrudescendo no Velho Mundo, lá a vacinação (as duas doses previstas) já estarão ocorrendo de maneira bastante extensiva. Por outro lado, já em 2020 os teatros europeus haviam retomado parcialmente suas atividades, tanto recorrendo a repertórios a serem divulgados digitalmente, quanto na reabertura dos teatros, ainda que com uma plateia apenas parcial (na maioria dos casos, um terço da lotação original). A curiosidade é saber como se comportarão estas salas no reinício do ano já que, ao contrário do Brasil, na Europa estaremos iniciando a primavera, sabendo-se que as grandes temporadas naquele continente ocorrem no outono e no inverno. De qualquer modo, ali encontraremos sugestões importantes que poderão nos servir de referência.

No Brasil, sobretudo levando em conta a demora na homologação das vacinas e, por consequência, o início da vacinação, certamente teremos um primeiro semestre, que inclui o principal movimento de nossas temporadas culturais - outono e inverno - bastante difícil e desafiador. Sabemos, contudo, as salas mais tradicionais estão se organizando e os próprios grupos artísticos se mobilizam. Neste sentido, destaque-se a Assembleia Legislativa que aprovou projeto para promover um festival de artes cênicas em 2021 e a partir daí, a cada novo ano, assim como a importância da extensão da Lei Aldir Blanc para a produção cultural e os artistas em geral, porque uma coisa é certa: pouquíssimas produções conseguirão se auto-financiar apenas com as bilheterias. O que já era normalmente difícil, agora será praticamente impossível. Será fundamental que se encontrem patrocínios e financiamentos que permitam as produções. Apesar de tudo, ou porque tem ficado evidente a importância da produção cultural (ela não é gasto, é investimento, dá retorno superior à maioria dos segmentos econômicos do nosso mundo), que o ano de 2021, recém-nascido, nos traga entusiasmo e esperança. Para os artistas e para todos nós, seus espectadores e admiradores.